Елена Рыбакина поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг чемпионской гонки сезона 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с четвёртого места на второе, набрав 1828 очков.

Казахстанка лидирует по количеству эйсов в этом году. В 18 матчах Елена подала навылет 111 раз.