Елена Рыбакина поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA
Вчера, 22:52
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Вчера, 22:52Вчера, 22:52
160Фото: ktf.kz
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг чемпионской гонки сезона 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с четвёртого места на второе, набрав 1828 очков.
Казахстанка лидирует по количеству эйсов в этом году. В 18 матчах Елена подала навылет 111 раз.
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