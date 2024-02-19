  • 20 Февраля, 00:02
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Елена Рыбакина поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA

Вчера, 22:52
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ktf.kz Вчера, 22:52
Вчера, 22:52
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Фото: ktf.kz

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг чемпионской гонки сезона 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с четвёртого места на второе, набрав 1828 очков.

Казахстанка лидирует по количеству эйсов в этом году. В 18 матчах Елена подала навылет 111 раз.

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