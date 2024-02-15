Елена Рыбакина обыграла финалистку US Open и вышла в полуфинал турнира в Дохе
Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:20Сегодня, 22:20
185Фото: ktf.kz
Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина успешно провела четвертьфинальный матч на турнире серии WTA 1000 в катарской столице Дохе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанка встретилась на корте с 38-й ракеткой мира из Канады Лейлой Фернандес. Встреча завершилась победой Рыбакиной в двух сетах с общим счётом 6:4, 6:2. При этом в первом сете Елена проигрывала со счетом 1:4. Матч продлился один час и 35 минут.
В полуфинале хардового турнира казахстанская теннисистка сыграет с представительницей России Анастасией Павлюченковой.
Фернандес является финалисткой Открытого чемпионата США 2021-го года, где она проиграла британской теннисистке Эмме Радукану.
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