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Елена Рыбакина обыграла финалистку US Open и вышла в полуфинал турнира в Дохе

Сегодня, 22:20
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ktf.kz Сегодня, 22:20
Сегодня, 22:20
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Фото: ktf.kz

Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина успешно провела четвертьфинальный матч на турнире серии WTA 1000 в катарской столице Дохе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка встретилась на корте с 38-й ракеткой мира из Канады Лейлой Фернандес. Встреча завершилась победой Рыбакиной в двух сетах с общим счётом 6:4, 6:2. При этом в первом сете Елена проигрывала со счетом 1:4. Матч продлился один час и 35 минут.

В полуфинале хардового турнира казахстанская теннисистка сыграет с представительницей России Анастасией Павлюченковой.

Фернандес является финалисткой Открытого чемпионата США 2021-го года, где она проиграла британской теннисистке Эмме Радукану.



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