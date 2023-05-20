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Елена Рыбакина и звезда "Дома Дракона": кто вошёл в список Forbes USA
Forbes USA опубликовал список самых перспективных представителей Азиатско-Тихоокеанского региона до 30 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Его участницы завоёвывают олимпийские медали, создают экопроекты, меняющие облик городов, инвестируют в новые технологии и помогают выжить людям, оказавшимся на территории военных действий. Вот некоторые из тех, кто вошел в список.
Елена Рыбакина: первая ракетка Казахстана
23 года
Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, выигравшей крупный теннисный титул — в июле прошлого года она победила в финале Уимблдона. В настоящее время она занимает шестое место в женском рейтинге Всемирной теннисной ассоциации и заработала около $10 млн призовых. Рыбакина родилась в России, но всю свою карьеру представляла Казахстан. Она пожертвовала часть своих доходов от матчей на развитие юношеского тенниса и работу программ по спасению собак в Казахстане.
Эмма Маккеон: пятикратная олимпийская чемпионка
28 лет
Маккеон — австралийская пловчиха, четырехкратная рекордсменка в эстафете 4×100 м вольным стилем. Она самый титулованный олимпиец Австралии, пятикратная олимпийская чемпионка. На чемпионате мира по плаванию 2021 года Маккеон выиграла 14 медалей, в том числе 10 золотых, став самым результативным спортсменом и спортсменом года по версии Международной федерации плавания. Неудивительно, что с ней с удовольствием сотрудничают спортивные бренды — в том числе Nike, Speedo и IWC Watches.
Милли Олкок: сыграла в "Доме Дракона"
22 года
Милли Олкок получила известность на австралийском телевидении благодаря ролям в драматическом сериале "Верно" и мини-сериале "Расплата". Но настоящая слава пришла к ней в 2021 году, когда она сыграла принцессу Рейниру Таргариен в приквеле "Игры престолов" — сериале "Дом Дракона". Олкок назвала этот опыт судьбоносным, но сказала, что в будущем роли в фэнтези ее не интересуют.
Чен Цзяньин: получила "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
28 лет
В 2022 году Чен Цзяньин получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за короткометражку "Журчание воды". Фильм (в нем, кстати, снялась дочь основателя Huawei, миллиардера Жэня Чжэнфэя) рассказывает о путешествии женщины, чей город может быть затоплен из-за падения астероида. Критики отмечают ее интерес к родной культуре и поэтическую операторскую работу.
NewJeans: k-pop-сенсация
Квинтет дебютировал в июле 2022 года с песней "Attention", которая набрала около 130 млн просмотров на YouTube. Последний сингл группы "OMG", вышедший в янаре 2023-го, уже набрал более 90 млн просмотров на YouTube. Суммарно их треки набрали 1 млрд прослушиваний на Spotify всего за 219 дней, что на текущий момент является рекордом. Самая молодая участница группы, 14-летняя Хейн, подписала рекламный контракт с Louis Vuitton; ее коллега Ханни (18 лет) — с Gucci, Даниэль (18 лет) — с Burberry.
Гэн Ран: инвестирует в медтех
29 лет
Успех Гэн в инвестициях в здравоохранение связан с ее личным опытом: она родилась с неизлечимой болезнью и искала стартапы, разрабатывающие новые методы лечения. Будучи директором OrbiMed Asia, подразделения американской OrbiMed ($17 млрд), Гэн инвестировала в десяток биотехнологических стартапов, включая разработчика лекарств ArriVent Biopharma, компанию по производству онкологических препаратов Nikang Therapeutics, а также разработчика терапии рака Senti Biosciences. У Гэн есть бакалаврские степени в области вычислительной биологии и управления.
Селин Ван: специальный корреспондент CNN в Китае
29 лет
Ван — единственный корреспондент CNN в Китае, который делает репортажи на общественную тематику и о крупных событиях. Она рассказывала о том, как Китай переживает пандемию COVID-19, а по ее окончании — о том, как воссоединяются семьи, разлученные карантином. Она также освещала зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году и летние Олимпийские игры в Токио в 2021-м. Выпускница Гарварда, Ван также ведет передачу Marketplace Asia. До прихода на CNN она работала на Bloomberg TV.
Каришма Ганвал: шутит о "традиционных ценностях"
29 лет
Ганвал, также известная как Р. Дж. Каришма, начала свою комедийную карьеру с коротких сатирических видеороликов о жизни типичной индийской семьи. Сейчас у нее больше 5 млн подписчиков — при том, что два года назад их было всего 50 000. Ее посты набирали в среднем по 7 млн просмотров. Ганвал также ведет на радио ток-шоу "Lights Out with RJ Karishma", в котором обсуждает темы, касающиеся отношений, взросления и т.п.
Софи Чепмен: превращает мусор в стройматериалы
29 лет
Чепмен — соучредитель компании EcoBricks, которая превращает пластиковые отходы в строительные материалы. Продукция EcoBricks использовалась, например, при строительстве гонконгского района Olympian City. Чепмен занялась EcoBricks, когда работала в Morgan Stanley. Она помогла стартапу получить начальное финансирование, построить завод и добиться изменения строительных норм и правил Гонконга.
Сара Вахеди: помогает людям, живущим в условиях войны
26 лет
В 2020 году, когда власть в Афганистане захватили талибы, Вахеди создала приложение Ehtesab, которое предупреждает о блокпостах и сообщает, если где-то произойдет взрыв или случится перестрелка. В 2022 году MIT Technology Review включил ее в список "Инноваторы до 35 лет". Вахеди изучает науку о данных и урбанистику в Колумбийском университете.
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