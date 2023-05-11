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Электронный паспорт здоровья ребёнка появится в Казахстане
Минздрав разработал проект Концепции по охране материнства и детства до 2030 года, передаёт BaigeNews.kz.
В частности, документ предусматривает запуск ряда новых проектов и программ: "Паспорт здоровья семейных пар", "Check-up для будущих родителей", организацию "гинекологических коек для девочек и подростков".
Планируется разработка чек-листа в мобильном приложении "Рождения ребенка", который будет заполняться беременной при взятии на учет и интегрироваться с медицинскими информационными системами.
Будет реализован новый проект "Открытое окно для беременных", для обеспечения доступности комплексной медицинской помощи беременным в день обращения в поликлинику (лабораторно-инструментальные исследования, осмотр узких специалистов).
Приобретут специально оборудованные "санитарные вездеходы", для транспортировки пациенток в тяжелом состоянии из географическо - территориально отдаленных районов в областные клиники.
Также внедрят принцип "две беременные – одна акушерка", и обеспечат родильное и послеродовое отделения системами круглосуточного видеонаблюдения.
Кроме того будет разработан и внедрен электронный паспорт здоровья ребенка.
Проект размещен для публичного обсуждения до 24 мая 2023 года.
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