Электронные медицинские книжки появятся в Казахстане

Фото: egov.kz

В Казахстане планируют внедрить электронные личные медицинские книжки. Об этом говорится в проекте приказа Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

Документ регулирует правила выдачи, учёта и ведения личных медицинских книжек. Согласно проекту, электронная медицинская книжка выдаётся в электронно-цифровой форме с отметкой о допуске к работе и удостоверяется посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Согласно нововведению, выдавать электронные медицинские книжки или личные медицинские книжки (ЛМК) будут организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность и медицинскую информационную систему (МИС) с модулем ЛМК.

Результаты врачебных осмотров и лабораторных исследований вносятся в МИС и в ЛМК единого образца.

Фотография владельца в ЛМК закрепляется в электронном формате, в ней также указывается срок допуска к работе с указанием даты, имени человека, ЭЦП специалиста и QR-кода субъекта здравоохранения.

Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" и открыт для обсуждения до 26 апреля.