Электронную систему распределения дизтоплива для аграриев внедрят в РК

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МСХ планирует внедрить электронное распределение дизтоплива на полевые работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новые механизмы распределения дизельного топлива на сезонные сельскохозяйственные работы запустит в этом году министерство сельского хозяйства.

"Ведомством разработан проект правил, охватывающий все процессы распределения дизтоплива, в том числе порядок работы комиссии по определению операторов по доставке солярки и условия определения операторов, а также процесс электронного формирования и распределения объемов дизтоплива в Единой государственной информационной системе субсидирования", - говорится в сообщении.

Так, формирование и распределение объемов горючего для фермеров будет проводиться с учетом посевных площадей согласно нормативам расхода дизтоплива на 1 га по видам сельхозкультур.

К слову, реестр получателей дизтоплива будет создан в автоматизированном режиме на портале gosagro.kz.

"В настоящее время проект правил проходит процедуру рассмотрения и согласования в отраслевых общественных организациях и НПП "Атамекен". Ознакомиться с проектом документа также можно на портале "Открытые НПА". Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены, и в случае обоснованности учтены при доработке проекта правил. Отметим, что внедрение электронного распределения дизтоплива в ЕГИСС планируется только после апробирования в пилотном режиме в регионах республики", - добавили в ведомстве.