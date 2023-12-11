Электронную оплату за проезд внедрили во всех регионах Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В общественном транспорте во всех регионах страны внедрена электронная оплата за проезд. Зарегистрировать поездку картой или другими безналичными способами могут жители всех городов республиканского значения и областных центров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.
"В рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" акиматами регионов внедряется электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. Системы обеспечивают 14 операторов. За последние три года доля безналичных платежей по республике увеличилась с 34 процентов до 79 процентов", - сообщили в ведомстве.
По данным министерства, электронная система оплаты проезда способствует улучшению эффективности работы пассажирского транспорта, формированию точной статистической отчётности о распределении пассажиропотока, а также выводу денежных средств из теневой экономики за счёт минимизации недобросовестных действий перевозчиков.
С внедрением электронного билетирования появилась возможность бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт, поддерживающих технологию NFC, мобильных приложений банков, операторов электронного билетирования и сотовой связи, отправки SMS-кода, сканирования QR-кода, а также оплаты посредством транспортных карт.
Самое читаемое
- Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в жюри оперного шоу
- В Казахстане изменены правила торговли углем
- Нокаутом завершился бой боксёра из Казахстана и "Гордости России"
- Сократить пребывание на свежем воздухе в воскресенье рекомендуют жителям семи городов
- Израиль разрушил Великую мечеть Омари в секторе Газа - ХАМАС