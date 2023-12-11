Электронную оплату за проезд внедрили во всех регионах Казахстана

В общественном транспорте во всех регионах страны внедрена электронная оплата за проезд. Зарегистрировать поездку картой или другими безналичными способами могут жители всех городов республиканского значения и областных центров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.

"В рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" акиматами регионов внедряется электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. Системы обеспечивают 14 операторов. За последние три года доля безналичных платежей по республике увеличилась с 34 процентов до 79 процентов", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, электронная система оплаты проезда способствует улучшению эффективности работы пассажирского транспорта, формированию точной статистической отчётности о распределении пассажиропотока, а также выводу денежных средств из теневой экономики за счёт минимизации недобросовестных действий перевозчиков.

С внедрением электронного билетирования появилась возможность бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт, поддерживающих технологию NFC, мобильных приложений банков, операторов электронного билетирования и сотовой связи, отправки SMS-кода, сканирования QR-кода, а также оплаты посредством транспортных карт.