Экзамен по казахскому языку будут сдавать школьники в РК

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Экзамен по казахскому языку введут для учащихся 5-8 и 10 классов со следующего учебного года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Ранее такой экзамен сдавали только ученики 9 и 11 классов.

Предложение озвучено на съезде учителей казахского языка и на встрече представителей ассоциации педагогов с участием министра просвещения.

"Экзамен по казахскому языку будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки как аудирование, говорение, чтение, письмо. Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности", - сообщили в министерстве.

Итоговые оценки по указанному предмету в 5-8, 10 классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.