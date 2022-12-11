Экспресс к Санте, Гринч и рыбалка – что ждёт туристов в Бурабае этой зимой

Фото: Асель Турар

Лето в Бурабае выдалось жарким, на популярном курорте отдохнули более 550 тысяч посетителей. Какую работу проводят ответственные органы в рамках проекта Four Seasons, и какие развлечения ждут туристов этой зимой, в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал генеральный директор ТОО "Бурабай Даму" Управления делами президента РК Нурдаурен Пернебаев.

Летом в Бурабае отдохнули более 550 тысяч туристов

Отметим, компанию создали семь лет назад и возложили на неё часть задач по развитию туризма в Щучинско-Боровской курортной зоне. Так, она отвечает за содержание и обслуживание объектов на территории курорта. Речь идёт о Визит-центре, Мультимедийном интерактивном комплексе на Поляне Абылай хана, парке развлечений Burabay Land, зоосаде и мараловодческом хозяйстве. Также она отвечает за состояние велосипедных и пешеходных дорожек и развитие нового строящегося курорта Aqbura.

Лето в уходящем году было отличным – жарким, солнечным и рекордно востребованным туристами: за сезон Бурабай посетили более 550 тысяч человек из разных стран мира. Это Турция, Индия, Китай, Польша, ОАЭ, Великобритания, Германия и другие. К слову, прошлым летом на курорте гостили 300 тысяч отдыхающих.

"Думается, гостиницы, базы отдыха, развлекательные объекты не остались без внимания гостей. "Армейские международные игры" собрали на курорте представителей в том числе таких экзотических для нас стран как Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве и Мали", – дополнил Нардаурен Пернебаев.

Интерес к "жемчужине Казахстана" набирает всё большие обороты – об этом говорит участие на Осеннем инфотуре туристических агентов более трёх десятков туроператоров.

Говоря о содержании культовых мест, собеседник остановился на благоустройстве Поляны Абылай хана.

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"Мы провели там реконструкцию стелы, заменили основание. Чтобы туристам было удобней, сделали там дополнительные пандусы. Привели в порядок всё, что требовало ремонта. Постарались расположить компактно продавцов товаров народного потребления, централизованно выделили несколько торговых зон – чтобы всё там было удобно и эстетично. Также сделали специальные парковочные зоны", – проинформировал гендиректор компании.

Напомним, в 2020 году в Бурабае запустили Мультимедийный интерактивный комплекс, здесь можно прогуляться по виртуальным локациям залов и совершить 5D-полёт с птицей Самрук.

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На поляне установили композицию "Батырлар".

"На сегодняшний день мы придали всем этим локациям завершённый вид, так сказать, отшлифовали. Естественно, всё это будет обновляться, дополнительно устанавливаться указатели, знаки, карты размещения и так далее. На другом нашем объекте – Визит-центре – есть колесо обозрения, мы дополнительно совместно с партнёрами запустили второй этап реализации парка аттракционов. Сделали несколько детских игровых зон, добавили несколько аттракционов, пространств для игр с аниматорами, кафе и фудкорты", – рассказал Н.Пернебаев.

Курорты-семейники пользуются спросом у отдыхающих

Семейный отдых в Боровом набирают всё большую популярность. Три года назад здесь началось строительство курорта Aqbura. На сегодня это одна из живописнейших локаций – между озёрами Большое Чебачье и Майбалык.

"Ни для кого не секрет, что Бурабай на сегодня переполнен. Это видно и по дорожному трафику, и заполняемости отелей, и по проблемам с мусором. Поэтому мы выбрали данную локацию, чтобы разгрузить курорт, предоставить людям альтернативные варианты для отдыха. Проект далеко не завершён, он только набирает обороты. Там будут строиться различные курорты и молодёжного, и семейного типа. Территория – более 200 гектаров – позволяет. Поэтому курорт ждёт большое будущее", – уверен собеседник.

В перспективе планируется запуск городского центра.

На обслуживания предприятия находится 32 км велосипедной дорожки и 27 км пешеходной, связывающей между собой два озера – Бурабай и Щучье.

"Это достаточно комфортабельные, современные, в вечернее время освещённые велосипедные дорожки. Есть разметка, которая обновляется ежегодно, велосипедные знаки. Они в нескольких местах пересекают основную курортную дорогу, по которой все ездят, также проходят через интересные живописные места, такие как Иманаевский ручей. Дорожка возвышается над ним, и оттуда можно все эти красоты с лёгкостью разглядеть", – отметил собеседник.

Он также подчеркнул, что это не профессиональный велотрек, а дорожка для туристов-любителей. Поэтому туристам стоит быть внимательней и осторожней.

Лыжи, термос, комната-сеновал и эльфы…

Говоря о зимнем туризме, стоит прежде всего отметить возможность побывать на местных горнолыжных комплексах, покататься на горных лыжах и сноуборде. Или на коньках – на озере, сделать запоминающиеся фотографии на фоне белоснежного пейзажа. Устроить здесь пикник, прихватить тёплый плед и термос с горячим чаем. Или отправиться на пешую прогулку в лес. А можно на рыбалку – для этого организуются специальные короткие туры. А потом согреться, к примеру, в крымских банях. Некоторые местные отели предлагают, кроме традиционных парилок, водорослевый грот, комнату-сеновал, качели…

Гендиректор предприятия отметил, что отельеры, понимая неминуемое снижение активности туристов зимой, регулярно организуют скидки и акции, туры выходного дня и эконом-пакеты на будни. Это очень удобно, в частности, для жителей Акмолинской и близлежащих областей.

Большим спросом пользуются детские оздоровительные центры, многие работают по типу семейного отдыха. Также здесь проводят языковые, тренировочные лагеря, по подготовке к ЕНТ и так далее. А местные санатории, помимо коммерческих пакетов, предусматривают социальные, причём последние охватывают разные регионы страны.

Захватывающую программу этой зимой подготовил семейный парк развлечений Burabay Land, основанный в 2012 году. Он предлагает катание на оленьих, собачьих упряжках и, конечно же, лошадях; на квадроциклах, снегоходах и банане, снежных каруселях; встречу с шаманом в его деревне; сказочный ледовый городок с горками для ребятни разного возраста и катком, прокатом коньков, лыж и тюбингов.

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Резиденция Санты стала зимним брендом "Казахстанской Швейцарии". Здесь дети могут увидеть семь чудес света, рассказать о своих мечтах Санте Клаусу, выполнить заковыристые задания в Школе эльфов, смастерить своими руками новогодний подарок и уйти не с пустыми руками, полюбоваться на чудные изделия в сувенирной лавке и сделать фотографию на память со сказочными персонажами.

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"Мы стараемся обновлять программу, чтобы не наскучить ребятишкам. В этом году, например, ввели нового мультипликационного "зелёного" персонажа – Гринча. В будущем году планируем "пригласить" Бабу Ягу и героев казахских сказок.

А в середине декабре на маршрут выходит новогодний "Экспресс к Санте" - два празднично оформленных вагона второго класса электропоезда "Астана-Кокшетау". Это совместный проект "Бурабай Даму", "Kazakhtourism" и "Казахстан Темир Жолы". Экспресс будет выезжать со столичного вокзала каждое утро в 06:13 часов, время прибытия на станцию Боровое – 09:47. К слову, турагенты готовят короткие туры, подстраиваясь под сказочный рейс.

Экотуризм: панты, глэмпинги и зооприют

В Бурабае активно развивают экотуризм. Альтернативой величественным отелям в последние годы всё чаще выступают глэмпинги – небольшие домики из натурального дерева сферической, квадратной формы, юрточного или палаточного типа. Это небольшие экологичные и очень романтичные помещения, максимально приближенные к природе. Чаще всего их устанавливают в живописных местах курорта – лесах, на берегу озера, у ручья…

Ещё одно яркое проявление экотуризма и гордость Бурабая – местное мараловодческое хозяйство.

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Здесь из крови рогов маралов при помощи инновационных технологий получают целебное лекарство, его в дальнейшем используют в центре пантолечения. Полезных свойств у продукта много, главное из них – поднятие иммунитета. Курс лечения в центре длится от недели до десяти дней. Здесь находится также агроферма, где можно купить дары здешней шикарной природы – грибы, ягоды, травы…

"Летом здесь устанавливаем этноаул, который очень полюбился туристам. Они с удовольствием проводят день в степи, катаются на лошадях, учатся стрельбе из лука, участвуют в мастер-классах по приготовлению казахских национальных блюд. А потом, утомлённые, ночуют в казахских юртах. В целом, экотуризм на курорте развивается очень динамично, и сегодня людей, понимающих, что отдыхать нужно не только с пользой для себя, но и природы, становится всё больше. И это радует", – поделился Н. Пернебаев.

Ещё одно притягательное место для туристов – местный зоосад. Его история насчитывает без малого полвека. Все эти годы сюда привозили животных и птиц, чаще всего они были ранены браконьерами, пострадали от природных явлений или хулиганов, в драке с другими особями.

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Сегодня здесь насчитывается больше трёх десятков животных, в том числе медведи, лисы, маралы, бизоны, беркуты. Среди недавних постояльцев – лебеди, птица-пеликан, а буквально несколько дней назад в приют доставили раненую сову. С животными и птицами работает персонал, за их здоровьем следят ветеринары, а помещения содержат в порядке уборщики. В планах - создать попечительский совет с участием неравнодушных жителей и меценатов.

"Их участие поможет поддерживать наш приют и сделать его более масштабным", – уверен Н.Пернебаев.

В новом году в Акмолинской области ожидают увеличение туристского потока до 815 тысяч человек, в том числе отдыхающих из ближнего и дальнего зарубежья.