Экспорт казахстанской нефти из порта Актау увеличился на 50%

АО "КазТрансОйл" за 11 месяцев 2023 года экспортировал из порта Актау 3 млн 62 тыс. тонн казахстанской нефти, что на 1 млн 14 тыс. тонн, или на 50% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО НК "КазМунайГаз".

Как отметили в КМГ, увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку до 1 млн 238 тыс. тонн, что в 6 раз больше, чем в 2022 году.

Кроме того, в отчетном периоде из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 1 млн 824 тыс. тонн нефти.