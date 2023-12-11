Экспорт казахстанской нефти из порта Актау увеличился на 50%
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АО "КазТрансОйл" за 11 месяцев 2023 года экспортировал из порта Актау 3 млн 62 тыс. тонн казахстанской нефти, что на 1 млн 14 тыс. тонн, или на 50% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО НК "КазМунайГаз".
Как отметили в КМГ, увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку до 1 млн 238 тыс. тонн, что в 6 раз больше, чем в 2022 году.
Кроме того, в отчетном периоде из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 1 млн 824 тыс. тонн нефти.
"В 2022 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан", - добавили в компании.
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