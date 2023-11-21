Экспорт казахстанского мяса увеличился почти на треть в 2023 году

С начала 2023 года Казахстан экспортировал порядка 40,3 тыс. тонн мяса на 118,3 млн долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

"За девять месяцев 2023 года из Казахстана экспортировано 42,4 тыс. тонн мяса и мясопродуктов на $121,7 млн, это на 31,5% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (32,2 тыс.тонн). Из них с начала года экспортировано 40,3 тыс.тонн мяса на $118,3 млн, тогда как в прошлом году за этот период экспортировано 30,4 тыс. тонн на $104 млн, рост – на 32,5%", - говорится в сообщении.

В данной категории наибольший объем экспорта наблюдался по замороженному мясу КРС – в 4,4 раза, при этом экспорт охлажденного мяса КРС по сравнению с январем-сентябрем прошлого года снизился на 12,6%.

Мясопродуктов за вышеназванный период экспортировано 2 тыс.тонн на общую сумму $3,3 млн, что на 14,2% больше чем за аналогичный период пошлого года.