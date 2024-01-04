Эксперты разбирались в причинах массового мародёрства во время "Қаңтара"

Политолог Марат Шибутов представил общественности свой доклад "Алматинская трагедия: два года спустя". В обсуждении приняли участие известные журналисты и эксперты, передаёт BaigeNews.kz.

Автор рассказал о причинах, по которым попытка госпереворота провалилась.

Доклад посвящен протестам и попытке государственного переворота, которые произошли в Казахстане в январе 2022 года. В докладе описана хронология событий, причины протестов, сама попытка государственного переворота, реакция на это государства, версии произошедшего, последствия для страны в целом.

"Произошедшее в Казахстане поставило государство на грань выживания – фактически, если бы не решимость президента, произошла бы смена политического руководства и возможно в принципе изменение политического строя страны. Часть старой элиты в попытке захватить власть перешли очень важную грань – они применили массовое насилие в огромных масштабах, причем в нем пострадало и обычное население", - сказал Марат Шибутов.

Он отметил, что очень мощной и организованной силой показали себя казахстанские исламисты, сращенные с криминалом и это результат многолетней политики попустительства салафизму в Казахстане, в том числе и со стороны КНБ.

"Главной проблемой силовых органов Казахстана является то, что они не следуют утвержденным планам, ожидая приказа вышестоящего начальства. Это является следствием боязни применения силы и ответственности за ее применение. Без четких решений Президента государственный переворот бы обязательно произошел. В истории постсоветских стран имеется 4 прецедента, когда переворот был успешным и действующий президент вынужден был срочно уезжать в изгнание", - добавил политолог.

Шибутов считает, что архаизация сознания, патерналистское мышление и бедность привели к тому, что в Алматы наблюдалось массовое мародерство, причем как со стороны приезжих из других регионов, так и среди самих алматинцев.