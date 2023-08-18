  • 18 Августа, 19:22
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Эксперты прогнозируют падение цен на казахстанское зерно

Сегодня, 17:55
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rbc.ru Сегодня, 17:55
Сегодня, 17:55
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Фото: rbc.ru

Казахстанские эксперты сообщают о стремительном падении цен на зерно. По их словам, стоимость фуражного зерна, к примеру, в Уральске, снизилась сразу на 10 тысяч тенге за тонну. К началу осени пшеница 3 класса будет стоить 40-45 тыс. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "АПК Новости".

"Сейчас в Уральске российское зерно стоит около 42 тыс. тенге за 1 тонну. До выхода России из Зерновой сделки цена составляла 52 тыс. тенге. Члены нашей Ассоциации закупали российское зерно на корм скоту по 52 тыс. тенге месяц назад. Загрузились все. Сейчас они немного жалеют, потому что появилось зерно по 42 тыс. тенге за тонну", - сообщил глава Национальной ассоциации овцеводов Казахстана Shopan-ata Алмасбек Садырбаев.

Он добавил, что реальные цены на пшеницу в России катастрофически упали.

"Я состою в российских чатах по продаже зерна. Вот каковы там реальные цены: пшеница 4 класса в Саратовской области торгуется по цене 8 рублей без НДС. Ячмень в Тамбовской области – 7,3 рубля. Зерно 3 класса - 13,6 рублей с НДС. Пшеница 4 класса – 10,3 рубля с НДС. Ячмень – 8,5 рублей с НДС. Это такие регионы, как Тамбов, Оренбург, Марий Эл, это цены оттуда. Цена там настолько упала", - привел цифры эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство ограничивает ввоз российской пшеницы не только автомобильным, но и железнодорожным транспортом. Однако эксперты считают, что падение цен данными мерами уже не избежать.

Садырбаев подчеркнул, что правительству необходимо принимать кардинальные меры, собирать экспертов, предпринимать что-то сообща.

"Сейчас российское зерно продолжает заходить на наш рынок. Все это зерно легально или нелегально пересекает границу и роняет цену на нашем рынке. Я боюсь, что при нынешней системе и нашей коррупциогенности, эта мера не поможет. Потому что автозапрет был, но, по сути, завозили. Через какое-то время нашему правительству поступит определённое предложение со стороны российских властей - открыть, якобы, транзит. Транзит будут открывать, но какая-то часть будет оседать в Казахстане", - считает Алмасбек Садырбаев.

По его словам, дальнейший прогноз по стоимости зерна – к сожалению, не утешительный.

"Мои прогнозы – скоро в Казахстане будет цена порядка 33 тыс. тенге за тонну. Самый пессимистичный прогноз – 30 тыс. тенге. Средняя цена будет 35 тыс. тенге. Это зерно, которое заходит к нам без документов. И цена 40-45 тыс. тенге за тонну - это будет реальная цена на нашем рынке. Предполагаю, в течение месяца, когда начнется основная уборка в обеих странах, будут такие цены. Потому что зерно будет без документов. Россияне займут рынок Узбекистана. Для нас он будет закрыт. Минуя нас, узбеки будут покупать российское зерно", - сказал эксперт. 

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