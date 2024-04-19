Эксперты назвали основные причины роста числа ДТП в Казахстане

С начала года по республике зарегистрировано более четырёх тысяч дорожно-транспортных происшествий, что на 73,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличилось и количество ДТП с пострадавшими. Что привело к такой ситуации, какие государственные меры проводятся и с чем связывают эту негативную тенденцию эксперты? В этих вопросах разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Ещё в начале года министр транспорта Марат Карабаев говорил, что в стране наблюдается рост смертельных ДТП.

"Рост смертельных ДТП на трассах происходит одновременно с ростом объёмов нелегальных перевозок, где не соблюдаются законы и правила. Поэтому необходимо навести порядок и систематизировать дела в отрасли", - сказал тогда министр.

Как выяснилось, по республике всего три автостанции работают добросовестно. Остальные официальные перевозчики намного проигрывают неофициальным. Ведь последним не нужно тратиться на налоги, страхование пассажиров, медицинское освидетельствование, технический осмотр транспортных средств.

Также в Минтранспорта отмечали, что 35% ДТП происходят из-за усталости водителей такси, которые работают больше нормы. Есть таксисты, которые в погоне за специальными бонусами и высокой нагрузкой, могут ежедневно трудиться примерно по 12-13 часов, а некоторые и по 21-22 часа.

В прошлом году Минтранспорта заявило о введении новых правил для таксистов, которые бы запретили им работать за день больше восьми часов. Эту новость восприняли в штыки, как сами таксисты, так и общество в целом.

Основные причины общего роста ДТП

За три месяца 2024 года по республике зарегистрировано 4029 дорожно-транспортных происшествий, что на 73,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда произошло 2321 аварий.

Число пострадавших в ДТП составило 5432, что на 62,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В их числе 369 человек погибли, 5063 человека были ранены.

Больше всего пострадавших зарегистрировано в Алматы, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской и Туркестанской областях.

Наибольшее количество погибших зарегистрировано в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.

Как пояснил начальник отдела административной практики управления административной полиции ДП Астаны Бауыржан Токжуманов, в большинстве случаев аварии происходят по вине самих же водителей. На втором месте - аварии с участием пешеходов. На третьем - по вине пешеходов. Кроме того, частыми причинами аварий на дорогах являются нетрезвое состояние водителей и управление транспортного средства несовершеннолетними.

Бауыржан Токжуманов проинформировал, что в столице аварии чаще всего случаются из-за выезда на полосу встречного движения, нарушения правил проезда пешеходного перехода, проезда перекрестка и маневрирования, несоблюдение дистанции.

При этом среди аварий лидирует лобовое столкновение. После него идут боковое и попутное столкновения, наезды на препятствие и на велосипедиста.

Иногда причиной аварий на дорогах становится плохое состояние дорог.

"К сожалению, бывают ДТП из-за открытого люка или ямы. Тогда материальный ущерб причиняется транспортному средству. В таких случаях водителям необходимо незамедлительно вызвать сотрудников полиции, произвести регистрацию данного факта. В дальнейшем сотрудники полиции будут проводить проверку и в отношении виновных лиц будет возбуждено административное производство. Для возмещения морального и материального ущерба причинённого водителю транспортного средства на основе собранных материалов административного производства в гражданском порядке будет возмещаться ущерб", - пояснил Токжуманов.

В текущем году в столице ещё не было зарегистрировано ни одного случая ДТП из-за плохой дороги.

Неправильная регистрация ДТП и мало дорожных знаков

Президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов рассказал, с чем он связывает негативную тенденцию роста количества аварий. Эксперт считает, что статистика сегодня увеличилась, потому что не совсем корректно проводится регистрация ДТП.

"В 2012 году мы начали свою деятельность. Тогда статистика по погибшим была 30,6% на 100 тысяч населения. Мы занимали первое место среди 40 стран Евразийского региона по смертности. Запустили программу ООН в 2010 году. Называется "Декада по дорожной безопасности". Изменился метод добычи информации по ДТП. Когда мы привели в порядок систему добычи, мы сократили смертность на 55% и стали на третьем месте из 40 стран региона, опередив Россию. Мы добывали неправильно информацию. В регистрацию попадают только те ДТП, где есть жертвы. Мелкое ДТП уже не попадает и подменяет статистику. Получается, что статистика сегодня увеличилась, потому что регистрация ДТП идёт только со смертельным исходом и пострадавшими. Если этого нет, то статистика проходит мимо. Соответственно мы сейчас имеем большие показатели по смертности", - рассказал Арсен Шакуов.

Он также считает, что сегодня плохо развита дорожная инфраструктура Казахстана.

"По СМИ мы видим, что у нас каждый день где-то кто-то на трассе погибает. То задавили ребенка, то машина разбилась, в ней находилась семья. В большинстве случаев страдают дети. Это не говорит о том, что плохие дороги. В целом инфраструктура в Казахстане не готова, чтобы мы гордились безопасностью на дорогах. Инфраструктура – это комплекс мероприятий, направленный на дорожную безопасность. Даже если есть яма, нет знаков: "Внимание, впереди яма!". Или неосвещённые дороги. Если опасный поворот, нигде не ставятся знаки. У нас очень мало дорожных знаков на трассе", - считает эксперт.

Другая проблема дорожной безопасности в Казахстане – с 2013 года в органах внутренних дел официально был расформирован Комитет дорожной полиции. В этом Комитете был отдел по пропаганде и обеспечению безопасности дорожного движения. Сегодня в Казахстане никто не имеет права заниматься профилактикой и пропагандой по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Есть сегодня в рядах МВД дорожный надзор, который реагирует на произошедшее, например, провалился асфальт, образовалась яма. Министерство здравоохранения работает после ДТП и полиция после ДТП. Единственные, кто работает до ДТП, – это, наверное, Министерство просвещения, которое занимается обучением правилам дорожного движения от 1 до 5 класса и то рассказывает только, как переходить автобус. Сегодня в Казахстане никто не занимается официально на государственном уровне вопросами профилактики ДТП. У нас отсутствует социальная реклама, раньше МВД раздавали буклеты, сейчас они и этим не занимаются. По сути, у нас сегодня дорожная безопасность – это только инициатива каждого водителя пристегнуть ребёнка хотя бы и уже последствия. Все что мы сейчас видим. Мы не видим, чтобы акимат призвал, правительство призвало хотя бы пристегнуть детей. У нас сегодня это всё почему-то считается, не таким важным. Поэтому мы имеем такие последствия", - сказал Арсен Шакуов.

И, конечно, одна из главных причин роста аварий, как считает эксперт, – низкая культурно-правовая грамотность, как населения, так и ответственных лиц.

"Человек, когда едет за город, думает, а что, если колесо спустит, и начинает готовиться к этим событиям. У нас сегодня абсолютно никто не занимается этим вопросом, даже сами водители", - сказал он.

Шакуов считает, что на уровне государства нужно создать единый государственный орган по контролю над безопасностью дорожного движения. Пример этому, ГИБДД в России или существовавшая ранее в Казахстане Дорожная полиция.

На вопрос, как обезопасить себя в дороге, эксперт рекомендует соблюдать все правила дорожного движения и быть предсказуемым на дорогах.

Максимальная ответственность лежит на водителе

Автоэксперт Эдуард Эдоков в свою очередь считает, что нельзя говорить, что причиной дорожно-транспортных происшествий кроется в чём-то одном. По его словам, часто это – совокупность различных причин. Среди которых основной, конечно же, является несоблюдение правил дорожного движения. Потому что водитель по умолчанию отвечает за свой автомобиль: за выбор его скорости, направления и различных манёвров. Автоэксперт напоминает, что водитель управляет средством повышенной опасности – автомобилем, и вина в ДТП в большинстве случаев лежит именно на водителе.

Так же, по словам Эдокова, причиной ДТП может являться состояние автомобиля. Это опять же ответственность водителя. Он должен поддерживать свою машину в исправном техническом состоянии.

Ещё одна причина, на которую указал автоэксперт, - состояние дорожного покрытия.

"Если дорожное покрытие зимой не чистится, будет во льду, то тогда, если вы едете с разрешенной скоростью, вы можете попасть в ДТП", - отмечает Эдоков.

Однако он добавляет, что это ни в коем случае не снимает ответственности с водителя: максимальная ответственность лежит всё-таки на водителе. Водитель обязан выбрать необходимую дистанцию, скорость движения для того, чтобы избежать ДТП.

Эдоков обратил внимание на организацию дорожного движения, которая играет немаловажную роль на дорогах. Так, если некорректно установлены знаки, их нет или они закрыты деревьями, стёрта разметка или её не видно, водитель может допустить ошибку, которая приведёт к ДТП.

Эксперт говорит, что нельзя исключать и вину пешеходов. Большой процент ДТП происходит именно по их вине.

"Если водителей каким-то образом, худо-бедно учат у нас в стране. Они получают водительское удостоверение, проходят теорию, сдают практику, сдают экзамен, получают права, пешеходов ничему не учат. Надо такую задачу ставить в детсадах, школах, университетах. Так чтобы у нас с молоком матери впитывали правила поведения на дороге", - сказал Эдуард Эдоков.

Он напомнил, что раньше в школах был предмет ПДД. Это нужно возродить сегодня.

"Представьте, наших детей сейчас никто этому не учит. Хорошо, если их учат родители. Этому надо учить с детского сада. Только ребёнок учится ходить, он становится участником дорожного движения", - настаивает Эдуард Эдоков.

В полиции согласны с утверждением автоэксперта. Действительно очень часто аварии на дорогах происходят именно по вине пешеходов. Начальник отдела административной практики управления административной полиции ДП Астаны Бауыржан Токжуманов назвал основные нарушения пешеходов – это переход проезжей части дороги в неустановленном месте. Даже если до пешеходного перехода остаётся 50-100 метров, всё равно переходят дорогу в неустановленном месте, говорит он.

Также полицейский рассказал, какие меры принимаются для решения проблем с нарушениями пешеходов.

"Каждую пятницу у нас проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пешеход". Мы выявляем лиц, которые переходят дорогу в неустановленном месте, данные лица привлекаются к административной ответственности. Это делается для того, чтобы люди знали, что нельзя переходить дорогу в неустановленном месте. Кроме того, проводим беседу с ними, приводим реальные примеры", - сказал Токжуманов.

Кроме того, ДП проводится следующая работа. Как известно, пешеходный переход делится на два вида: регулируемый и нерегулируемый. Регулируемый – это где установлены светофоры. Нерегулируемый – отсутствует светофор, просто дорожный знак стоит и зебра. В целях безопасности нерегулируемые пешеходные переходы переводятся на регулируемый, ставятся светофоры.

Эдуард Эдоков считает, что недостаточность профилактических мер недоработкой дорожной полиции.

"Они уже по факту что-то делают, а профилактикой дорожная полиция занимается крайне мало. Государство в данном случае должно очень жёстко контролировать работу автошкол, не забирая в государственную ответственность, но жёстко контролируя качество подготовки курсантов. Если на этапе подготовки вас не научат ни теории, ни практике, то вы выедете на дорогу, не зная как себя вести, не умея ездить, не зная правила дорожного движения, условно говоря, поедете на красный, где нельзя ехать или повернете там, где нельзя поворачивать, то есть, не соблюдая ПДД", - сказал Эдоков.

Также эксперт считает, что государство должно жёстко контролировать соблюдение правил дорожного движения.

"Если мы сейчас проедем по городу, мы увидим огромное количество нарушений ПДД, на которые никто особо внимания не обращает. Я не знаю, насколько эффективно работают камеры. Мне кажется, ещё больше надо камер, чтобы любое нарушение быстро фиксировалось", - отметил он.

Также эксперт указал на ещё одну негативную тенденцию. В Казахстане нет ограничений по штрафам ПДД. Человек может нарушать сколько угодно, несмотря на наличие предыдущих неоплаченных штрафов. Эдуард Эдоков считает, что если штрафы не оплачиваются, надо чтобы применялись более жёсткие наказания к таким водителям.

"Сколько мы смотрим в прессе, один на миллион накатал, другой на три миллиона. Как можно накатать на три миллиона, когда всё под камерами? Когда система фиксирует ваш номер, сверяет с базой данных, видит, что у вас там штраф на 500 тысяч тенге? Нужно установить лимит. Условно 100 тысяч. Если у вас накопились неоплаченные штрафы на 100 тысяч тенге, ваша машина должна быть водворена на штрафстоянку и с вас государство должно получить эти деньги. При этом если не заплатите задолженность по налогу, у вас арестуют счета, и вообще ничего не сможете сделать. То же самое с нарушителями на дорогах надо. Если штраф достиг 100 тысяч тенге, нужно отправить предупреждение, машина попадает в электронную базу данных дорожной полиции, первый полицейский вас останавливает, и забирает на штрафстоянку, пока вы не оплатите. Таким образом, явных нарушителей нужно наказывать. Я помню, много лет назад нас быстро приучили штрафами к ремню безопасности, пропусканию пешеходов на пешеходной полосе. Точно также по основным нарушениям нужно наказывать штрафами и жёстко заставлять соблюдать водителей правила дорожного движения. На данном этапе развития нашего общества кнут больше работает, чем пряник. Наиболее работающий инструмент – это штраф", - сказал Эдоков.

Напоследок Эдуард Эдоков отметил, что для соблюдения водителями правил дорожного движения, в первую очередь, нужны сознательность и хорошее воспитание человека.