Эксперты КНР проверят ветеринарную систему Казахстана
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В ноябре в Казахстан прибудут эксперты Главного таможенного управления Китая для аудита ветеринарной системы Казахстана и инспекции предприятий, желающих экспортировать животноводческую продукцию. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета ветконтроля МСХ РК.
Китайская сторона пожелала увидеть при инспектировании предприятия всю цепочку от содержания сельскохозяйственных животных до пункта отправки продукции в экспорт.
"Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем снять ограничения по ящуру и гриппа птиц введенных ГТУ КНР в отношение Казахстана, что даст возможность казахстанским производителям расширить рынки сбыта своей продукции", - отметил Бауржан Абызбаев.
В настоящее время, Китай установил карантин для части территорий Казахстана по ящуру и гриппу птиц. Это сдерживает экспорт казахстанской продукции на один из крупнейших рынков сбыта мира.
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