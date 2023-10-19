Эксперты КНР проверят ветеринарную систему Казахстана

В ноябре в Казахстан прибудут эксперты Главного таможенного управления Китая для аудита ветеринарной системы Казахстана и инспекции предприятий, желающих экспортировать животноводческую продукцию. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета ветконтроля МСХ РК.

Китайская сторона пожелала увидеть при инспектировании предприятия всю цепочку от содержания сельскохозяйственных животных до пункта отправки продукции в экспорт.

"Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем снять ограничения по ящуру и гриппа птиц введенных ГТУ КНР в отношение Казахстана, что даст возможность казахстанским производителям расширить рынки сбыта своей продукции", - отметил Бауржан Абызбаев.

В настоящее время, Китай установил карантин для части территорий Казахстана по ящуру и гриппу птиц. Это сдерживает экспорт казахстанской продукции на один из крупнейших рынков сбыта мира.