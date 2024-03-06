Эксперт по этикету назвала универсальные подарки на 8 Марта
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Российский эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказала, что можно подарить на 8 марта маме, сестре, коллеге или хорошей знакомой, передает BaigeNews.kz.
В случае с коллегой выбрать подарок сложнее, чем близкому, считает эксперт, потому что мы не всегда знаем наверняка об интересах и о вкусах человека.
"Если хочется порадовать коллегу лично, стоит выбирать более нейтральные виды подарков: сувениры, сертификаты, наборы для домашнего уюта. Лучше не покупать парфюм, косметические средства или элементы одежды. Такие подарки коллега может не понять. К примеру, если вы подарите набор для душа, она может счесть это как намек на неприятный запах", — пояснила Грохотова.
Классическим подарком многие считают сертификат: по сути, человек дарит денежные средства, но в виде карты, пояснила эксперт. Стоит подарить сертификат не для магазина косметики или одежды, а подарить карту на какую-то услугу. Например, отдых в спа-салоне или сертификат на гидромассаж. Но лучше выбирать сетевые комплексы, которые имеют несколько точек по городу, чтобы у человека было больше возможности попасть на сеанс и воспользоваться услугой, уточнила Грохотова.
Еще один универсальный подарок — это цветы. По словам эксперта, это самый популярный подарок на 8 Марта, которому будут рады многие женщины.
"Цветы создают ощущение праздника, и каким бы банальным ни был этот подарок, его приятно получать всем. Только здесь важно позаботиться о транспортировке. Если вы планируете поздравить близкого человека прямо на работе, подберите такой букет, который будет удобно везти домой. Можно выбрать композиции в закрытой коробке, которые, помимо прочего, можно дополнить сладостями или ароматическими свечами", — предложила специалист.
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