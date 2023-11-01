Эксперт о визите Макрона в Казахстан: Франция хочет участвовать в строительстве АЭС

Казахстанский политолог Бурихан Нурмухамедов прокомментировал корреспонденту BaigeNews.kz мотивы визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

Бурихан Нурмухамедов считает, что визит французского лидера в Казахстан преследует две цели. Одна из них носит общий характер, вторая – более конкретный.

Так, в общем на решение Франции в той или иной мере повлияла геополитическая ситуация в мире. После ослабления влияния России, усиления влияния Китая в возможной перспективе центры других регионов, пребывающие в неопределенности в условиях геополитической турбулентности, захотели активно посотрудничать с Центральной Азией и занять своё место в будущей политической картине.

"Динамика геополитической ситуации в регионе в последнее время приобрела достаточно интенсивный характер. Естественно, это связано с тем, что перспективы конфликта между Россией и Украиной становятся неоднозначными, в особенности их последствия. На мой взгляд, есть общее понимание, что с течением времени в целом влияние России в регионе будет ослабевать. Эта тенденция будет обретать силу. В этой ситуации другие геополитические центры принялись более активно участвовать в контактах между странами Ценральноазиатского региона", - сказал политолог.

Как известно, недавно появился формат переговоров "Центральная Азия плюс". Ряд подобных площадок уже себя зарекомендовали. Это - "Центральная Азия плюс Россия", "Центральная Азия плюс Китай", "Центральная Азия плюс США", "Центральная Азия плюс Европейский союз", "Центральная Азия плюс Япония", "Центральная Азия плюс Корея", "Центральная Азия плюс страны Персидского залива".

Бурихан Нурмухамедов отмечает, что несмотря на то, что данный формат появился в начале 2000-ых, активно он начал продвигаться последние 1,5-2 года.

"Особенно рьянно и масштабно к этому подошёл Китай. В мае состоялся саммит "Центральная Азия + Китай", в ходе которого были подписаны очень много документов о сотрудничестве. Это привело к оживлению интереса со стороны США, Европейского союза. Потом была встреча на полях Генеральной Ассамблеи ООН "Центральная Азия плюс США" с участием глав государств и президента США Джо Байдена. Такое было впервые, раньше все встречи проходили на уровне министров иностранных дел. Я думаю, что это ещё больше усилило конкуренцию между различными геополитическими центрами, увеличило напряжение. Затем состоялся визит Токаева в Германию. Состоялась встреча на полях форума "Один пояс - один путь". Я думаю, что геополитическая динамика происходит за счёт активной позиции Китая. Другие центры не хотели бы усиления позиции Китая и соответственно со своей стороны предпринимают активные действия. С другой стороны, есть некая конкуренция между двумя центрами Европейского союза – между Парижем и Берлином. Поэтому, я думаю, Макрон не хотел бы отставать от этого процесса и тоже более активно начал участвовать в развитии взаимоотношений с Центральной Азией", - отметил политолог.

Вторая и более конкретная причина визита Макрона в Казахстан, по мнению Бурихана Нурмухамедова, - повышение энергетической безопасности Франции. Политолог считает, что Франция хочет участвовать в строительстве атомной электростанции в Казахстане.

"Здесь есть конкуренция между российским и французским проектами. Французы очень далеко продвинулись в развитии атомной энергетики. Они хотели бы участвовать в строительстве АЭС у нас. Они хотят продвинуть свой проект не только в Казахстане, но и в Узбекистане. Казахстан и Узбекистан для Франции являются крупными партнёрами с точки зрения численности населения, потенциала демократии, экономического и финансового потенциала. Это самые крупные страны региона. Поэтому интерес Франции понятен в этом отношении", - подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что недавно международное рейтинговое агентство Moody's изменило суверенный рейтинг Казахстана со стабильного на позитивный.

"Это очень важный маркер, который говорит о том, что экономическая ситуация в Казахстане имеет хорошие перспективы. Это является привлекающим фатором для иностранных инвестиций. И Франция не хотела бы стоять в стороне", - подчеркнул Бурихан Нурмухамедов.

В свою очередь, для Казахстана очень полезно внимание таких сильных государств, как Франция, отмечает политолог.

"Для Казахстана важен любой значимый в мировом мастштабе союз с такими странами, как США, Канада, Германия, Франция, Китай, Япония. Эти страны имеют огромный экономический потенциал и они хотят стать инвесторами в Казахстане. Это имеет важное значение. В условиях, когда страна не имеет прямого выхода к морю, приходится с соседями договариваться", - считает Нурмухамедов.

Многие российские СМИ пишут, что Макрон приехал в Казахстан за ураном. Политолог прокомментировал это по-своему.