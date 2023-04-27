Эксперт о поправках в Налоговый кодекс РК: Правительство хочет быстро повысить собираемость налогов

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В интервью BaigeNews.kz экономист Рахим Ошакбаев проанализировал эффективность поправок в новое налоговое законодательство Казахстана.

"Есть определенные дискуссии по новому Налоговому кодексу. Правительство склонно повысить собираемость бюджета в краткосрочной перспективе", - заявил он.

По словам эксперта, если увеличивать ставки налогов, то компании уменьшат свою рентабельность.

"С учетом того, что разворачивается большой финансовый кризис, это в среднесрочной и долгосрочной перспективе может привести к тому, что в целом количество активных субъектов уменьшится, они станут меньше зарабатывать, в итоге меньше платить налоги", - добавил Ошакбаев.

Экономист отметил, что на данный момент стоит вопрос о повышении ставки НДС с существующих 12% до 16-20%, а также о повышении ставки корпоративного подоходного налога.

"Но опять-таки одна из проблем в том, что у нас налоговая нагрузка на разные отрасли разная. И мы видим, что ее разбег достаточно большой. Сейчас уже у ключевых налогоплательщиков достаточной большой уровень нагрузки. Допустим, какая-нибудь железнодорожная отрасль может платить свыше 100% КНН. То есть налоги могут составлять свыше 100% от их налогооблагаемого дохода. А сельское хозяйство платит менее 7%, потому что сфера льготная, обеспечивает занятость в сельской местности и т.д. В производстве нефтепродуктов КНН может составлять свыше 200%. В строительстве он составляет менее 1%", - констаитировал он.

Ошакбаев уверен, что просто повышением НДС проблему не решить.

"Я думаю, что необходимо введение дифференцированной ставки НДС. То есть, если правительство решит повысить НДС с 12 до 16%, то, наверно, должны быть какие-то исключения с пониженной ставкой для тех сфер, которые являются социально значимыми. Допустим, можно было бы внести пониженную ставку до 4% на услуги культуры, спорта, образования, медицины. Те, которые увеличивают качество человеческого капитала. По производству и реализации социально значимых товаров можно было бы сделать ставку 8%. А в остальном увеличить", - считает эксперт.

Также экономист выразил свое мнение по поводу специальных налоговых режимов.

"Они очень популярны, на них находится достаточно большое количество налогоплательщиков: около миллиона, наверно, платят налоги по упрощенной декларации. И последние 4 года они освобождены от уплаты этого налога. Но, вместе с тем, они упираются очень быстро в порог по НДС. (…) Здесь имеет смысл поднять эту ставку, но убрать порог по НДС, дать им возможность де факто платить налог с оборота", - отметил спикер.