Эксперт: Казахстан продолжает работать в рамках ключевых международных договоров

Казахстан расположен в центре Евразийского континента. Основные пути с Запада на Восток проходят через нашу страну, отметил Президент, выступая перед участниками церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз". Глава государства призвал представителей бизнеса эффективно использовать эту возможность. С какими мировыми партнёрами наша республика укрепила отношения в уходящем году? На чём основывается взаимовыгодное сотрудничество стран? Как оно отражается на развитии Казахстана, и какие есть перспективы? Своим мнением о реализации внешней политики в РК поделился политолог Эдуард Полетаев.

- Эдуард Эдуардович, насколько, на Ваш взгляд, в уходящем году была насыщенной внешнеполитическая повестка Казахстана? С какими странами РК усилила сотрудничество? Как это повлияет на укрепление позиции нашей республики на мировой арене?

Казахстану в силу исторических, геополитических условий и особенностей государственного строительства присуще своё смысловое содержание его внешней политики. Итоги своей деятельности в 2023 году Министерство иностранных дел ещё не озвучило, но уверен, что ему есть о чём сказать и чем гордиться: объем работы был выполнен достаточно большой. Наша страна долгие годы стабильно отстаивала национальные интересы во внешней политике через реализацию многовекторной стратегии. А в условиях нынешней непростой геополитической ситуации идея независимости для страны становится ключевой, сакральной ценностью. Казахстан дипломатические отношения с большинством стран мира установил давно, да и его в качестве независимого государства начали признавать и налаживать отношения достаточно быстро.

Сомнений в нарушении принципа нерушимости границ исчезнувшего СССР никем на официальном уровне высказано не было. Любое государство может возникнуть и существовать, лишь занимая определенную территорию. Однако в настоящее время свободных, не принадлежащих какому-либо государству территорий на Земле не существует. Людей уже более 8 миллиардов, а места для их расселения больше не становится. Разве что Антарктида не принадлежит никому, здесь можно вести только научную деятельность. Поэтому количество новых государств увеличивается со скрипом, хотя тенденция ведёт к тому, что их может быть больше, как последствий референдумов о независимости. Но они в лучшем случае становятся по статусу частично признанными.

Казахстан всегда придерживается международно-правового принципа о нерушимости границ и не признал, в частности, Косово, Абхазию и Южную Осетию. Он последователен в этом отношении. Последнее, наиболее молодое международно признанное государство – это Южный Судан, 193-й член ООН с 2011 года. Казахстан его независимость признал, но дипломатические отношения ещё не установил. Осталось лишь несколько государств, в основном в Африке, с которыми ещё эти отношения не налажены. Когда-нибудь Казахстан доберется и до этих стран.

Процедуры установления дипломатических отношений важны с той точки зрения, что государства являются основными субъектами международного права, вследствие чего правовое регулирование процесса возникновения нового государства имеет весьма важное значение и с практической, и с теоретической точки зрения. В целом, всё идет в русле Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы, которая появилась в марте 2020 года. Она обозначила преемственность в осуществлении внешнеполитического курса страны, подчеркивает его многовекторность и сбалансированность.

В 2023 году Казахстан продолжал позиционировать себя как дистанцированное и нейтральное государство по отношению к ряду конфликтов, которые обострились в последнее время. А в двустороннем контексте в Концепции особо выделены регионы страны-соседи: Центральная Азия, Россия, Китай и США с Евросоюзом. Конечно, особенности взаимодействия со своими основными внешнеполитическими партнёрами существуют, а в общем считается, что стратегический курс казахстанской многовекторности себя оправдал. Хотя некоторые аналитики со стороны иногда критикуют такую позицию, мол, на нескольких стульях не усидеть, но пока ведь вполне удаётся. К тому же геополитическое нахождение страны в центре евразийского материка только стимулирует многовекторность.

Например, Казахстан стал инициатором ряда крупных проектов, начиная с того, что 21 декабря 1991 года была подписана Алма-Атинская декларация, в которой излагались цели и принципы СНГ, как зонтичной структуры постсоветского пространства, инструмента цивилизованного развода, который продолжает свою работу более 30 лет. Или СВМДА – оригинальная инициатива Казахстана по созданию азиатского аналога ОБСЕ, появившаяся в 1992 году. Одним из инициаторов появления ЕАЭС также был Казахстан. Эти организации не остались на бумаге, они демонстрируют определённые успехи, их цели и задачи поэтапно воплощаются в реальность. Казахстан продолжает работать в рамках ключевых международных договоров, к которым он присоединился.

Он также поддерживает борьбу против терроризма, нераспространения оружия массового поражения, ядерного оружия, в целом, поддерживает региональную стабильность. От Казахстана здесь очень много зависит. У него огромная граница с Россией и Китаем и, в то же время, Казахстан является транзитной страной для четырех постсоветских государств Центральной Азии, у которых обширные разноплановые контакты с той же Российской Федерацией. Между ней и нашими южными соседями Казахстан как бы представляет собой большую подушку безопасности.

Нетрудно заметить, что в 2023 году внешнеполитическая обстановка заметно изменилась. И, конечно же, перед Казахстаном встал вопрос адаптации к происходящему, в том числе в международной работе. В апреле Касым-Жомарт Токаев в одном из своих выступлений сказал, что правительство Казахстана должно обновить Концепцию внешней политики страны (которая принималась в совершенно других геополитических условиях), а также стратегию национальной безопасности.

Я, как член Общественного совета по вопросам деятельности МИД РК с коллегами обсуждал уже в этом году данную проблематику, мы сформулировали и выдвинули ряд предложений, надеюсь, они учтутся. Однако не думаю, что во внешней политике страны возникнут приоритеты, кардинально её меняющие. Могут, к примеру, в связи с изменениями товарных потоков в международной торговле сместиться акценты в Концепции на использование транзитного потенциала Казахстана. Например, Россия, наш важнейший партнёр, сейчас совершает политико-экономический поворот на Восток. В результате конфликта с Европейским союзом и США сейчас многие ресурсы российские начинают экспортироваться в страны Азии, и Казахстан будет непосредственным участником, поскольку является транзитным государством.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев в 2023 году неоднократно на международных площадках продвигал идею развития Транскаспийского (или Срединного) коридора, часть которого проходит через территорию Казахстана. К тому же отечественные дипломаты, они же не только на приёмах и официальных встречах дежурные слова говорят, они много работают "в поле" над товарно-экономическими потоками, над улучшением, усилением товарооборота с теми странами, в которых они находятся, в целях повышения устойчивости нашей страны под воздействием внешних факторов.

Не секрет, что вес страны во внешнеполитической сфере во многом зависит от состояния экономики. Очевидно, что если бы Казахстан был бедным государством, сидящем на вэлфере, допустим, у более обеспеченных государств, как это делают некоторые нищие страны Африки, допустим, то очевидно, что он не смог бы так развить свою внешнюю политику, покрыв практически весь мир дипломатическими отношениями.

В минувшем году продолжилась эффективна работа с основными партнёрами. Серьёзно увеличился товарооборот с Россией. Когда в ноябре её президент Владимир Путин приезжал в Астану с официальным визитом, в Костанае проходил ХIХ Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Два президента в нём участвовали в режиме онлайн из Астаны.

Касым-Жомарт Токаев сказал в своём выступлении, что двусторонний товарооборот достиг 27 млрд долларов, а это является рекордным показателем. В последнее время российская дипломатия несколько развернулась в сторону стран Центральной Азии, и ресурсы мягкой силы начинают более активно использоваться, в общем, сотрудничество идёт по разным векторам. Например, костанайский форум был посвящён развитию сельского хозяйства, на тему сельского хозяйства был, ранее, форум 2022 года в Оренбурге был посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений международной торговли. В ноябре также отмечалось 10-летие подписание двустороннего Договора о добрососедстве и сотрудничестве в XXI веке, что также подчёркивает значимость поступательного развития многопланового сотрудничества наших стран.

Другая характерная для 2023 года тенденция, это сразу несколько саммитов в формате С5+1, где Казахстан был в авангарде участия. Мировые игроки выработали свой особый, уникальный подход в сотрудничестве со странами нашего региона. Это очень удобная платформа, её используют США, Россия, Китай, Европейский союз, Южная Корея и Япония.

В 2023 году впервые состоялся саммит с монархиями Персидского залива в подобном формате. Великобритания (недавно вышедшая из ЕС) решила подключиться к диалогу со странами Центральной Азии в формате С5+1 в 2024 году. Всё это демонстрирует некую связанность нашего региона и понятную для партнеров общность позиции наших стран, с целью укрепления дальнейшего сотрудничества. И крупным игрокам удобно сразу работать с представителями пяти государств. Всё это говорит о том, что центральноазиатский регион начинает уверенно занимать свою нишу в системе глобальных международных отношений.

Это касается именно региона пяти постсоветских государств (при СССР это были Средняя Азия и Казахстан, как отдельный экономический район). географический центр Азии вообще находится в российском регионе, в Республике Тыва. Американцы, в рамках нереализованной концепции Большой Центральной Азии пытались прицепить к нашей пятерке Афганистан с Пакистаном по принципу Sevenstan. Почему бы тогда и близкую к нам Монголию тогда в регион не включить?

Для примера, Монголия – это в своё время второе социалистическое государство в мире, которое долгое время вообще не было признано ООН, и имела статус примерно такой, как Абхазия ли Южная Осетия в настоящее время. Уже через год после основания ООН, включавшей тогда 50 стран, в 1946 году она подала заявку на членство, но безуспешно. Затем последовали заявки в 1947, 1948, 1949, 1952, 1955, 1956 и 1957 годах и даже рассматривалось четыре раза, но без толку. Лишь 27 октября 1961 года, на 16-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о принятии Монгольской Народной Республики в члены. И то это благодаря лоббизму СССР, социалистических стран Европы и ряда государств Африки, которые сами вот только получили независимость. Монголию считали долгое время частью Китая, прошли долгие годы до её международного признания. И сегодня разве кто-то сомневается в её легитимности? День вступления Монголии в ООН 27 октября в стране отмечается как государственный праздник, потому что для неё очень значимо было международное признание, так как страна малочисленная по населению, в межрёберье России и Китая находится, и на мировую политику особо не влияет.

С Казахстаном же совсем другая история вышла. Хотя он, как и Монголия, Центрально-Евразийское государство, у него количество соседей больше, близость к Европе сильнее, больше полезных ископаемых, которые интересуют крупные зарубежные державы, имеется ряд других перспектив, в том числе транзитных.

Монголия порой использует так называемую "политику третьего соседа", то есть, в свою внешнюю политику, помимо неизбежных основных партнёров России и Китая, она включает, чтобы сильно от них не зависеть, других внешних друзей, с которыми не имеет общих границ. Ими, к примеру, выступают, то США, то Япония, то Южная Корея. Казахстан же страна, граничащая с пятью соседями, но имеющая десятки партнёров, кроме того, активно работающая в многостороннем формате в рамках межгосударственных организаций.

- Как бы Вы охарактеризовали отношения Казахстана со странами Центральной Азии? Чем запомнился уходящий 2023 год?

Стоит отметить, что страны Центральной Азии на внешнеполитическом треке продолжая выступать как некое целое, словно кулак из пяти пальцев, начали это делать благодаря собственной инициативе. Имеется в виду ежегодное проведение консультативных встреч глав государств Центральной Азии, хотя они каких-то принципиальных решений не предполагают. Уже пятая встреча состоялась, первая была приурочена к празднику Наурыз, в марте 2018 года в Астане. Это даже не организация, по сути дела, не наднациональная структура, у неё нет штаба или секретариата. Просто раз в году в виде саммита главы государств собираются, обсуждают региональную тематику, гордятся взаимовыгодными достижениями. Тем не менее, это знаковые мероприятия, демонстрирующие устремленность государств к созданию комфортного центральноазиатского пространства экономического роста и безопасности.

Мы помним, что в эпоху старого Казахстана и старого Узбекистана (в этой стране термин "Новый Узбекистан" используется так же, как у нас "Новый Казахстан"), между странами были определенные сложности и недопонимания. Пограничные вопросы были болезненными, экономическое взаимодействие не развивалось должным образом. Сейчас же ситуация в значительной степени изменилась в лучшую сторону, конфликтогенный потенциал Казахстана и Узбекистана вообще ликвидирован на корню. Остались ещё водные и приграничные проблемы между Таджикистаном и Кыргызстаном, но видно обоюдное стремление их решить. Хотя воды больше в регионе не становится, потребность в ней увеличивается, и пока считается, что это самая главная проблема на ближайшее время для стран Центральной Азии. Вот у нас в 2023 году появилось Министерство водных ресурсов и ирригации РК, чья работа, в том числе, призвана решать водные вопросы с нашими южными соседями.

В Центральной Азии живет 75 млн человек, это 1% населения земли, с этой точки зрения регион не имеет мировой масштабности. Однако благодаря размерам территории и большому ресурсному потенциалу, регион обретает более серьёзное значение. Здесь ежегодно где-то на 1 млн человек увеличивается население, считается, что это довольно высокий прирост. И это молодой регион в плане демографии, где-то между 25 и 30 годами средний возраст населения. То есть, это молодые, перспективные, работоспособные жители. Казахстанцы видят это, например, по потокам трудовой миграции, и не только они, Россия ещё в большей степени.

То есть, учитывая высокий коэффициент рождаемости в условиях того, что ряд развитых регионов мира, наоборот, демонстрирует плохие демографические показатели, Центральная Азия перспективна не только как рынок трудовых ресурсов, но и как рынок сбыта продукции, как важный торговый партнёр.

Стоит сказать, что 2023 год, как и минувший, в рамках всей Центральной Азии отметил важность усиления взаимоотношений Казахстана и Узбекистана. Недавно было торжественно объявлено о строительстве по поручению Касым-Жомарта Токаева новой железной дороги Дарбаза – Мактаарал, протяженностью 152 км.

Для Казахстана и Узбекистана она обещает большие перспективы. Да и в целом между странами значительно увеличился товарооборот, появились казахстанские инвестиции в Узбекистане, где ранее имели место быть определенные ограничения и сложности с привлечением казахстанского капитала. Узбекский бизнес также активно работает на нашем рынке.

В Костанае, допустим, узбекские автомобили сейчас собирают. Растёт двусторонний туризм. Когда-то, помню, некоторые аналитики говорили об амбициях лидеров, о том, что Казахстан с Узбекистаном конкурируют за региональное лидерство, но это всё было преувеличение, алармизм. В настоящее время наши страны показывают эффективное сотрудничество. До 10 млрд долларов намерены довести, взаимный ежегодный товарооборот, думаю, в скором времени это случится, проблем не будет. Ментально это страны близкие друг другу, исторически и культурно, смысла нет ругаться, нужно дальше дружить и работать.

Впрочем, существуют разные экономические и политические потенциалы у пяти стран Центральной Азии. Это некие факторы отдаления в какой-то степени. Хотя траектории внешней политики, в целом, примерно одинаковые. Понятно, что экономические и политические лидеры — это Казахстан с Узбекистаном. Тот же президент Франции Эмманюэль Макрон, недавно прилетел в Астану и Ташкент, а не в Бишкек и Душанбе. При этом у Туркменистана особый статус нейтрального государства, признанного ООН, В некоторых международных структурах, например СНГ, фактически он участвует в качестве наблюдателя.

Для него основной партнёр – близкая Турция, не только покупатели газа Китай, Россия и Узбекистан. В свою очередь, Таджикистан не является страной тюркского мира, ему ближе Иран в этом отношении.

Поэтому убежден, что культурно-гуманитарное сотрудничество, помимо экономического и политического, будет важным направлением развития в рамках Центральной Азии на долгосрочную перспективу. Тем более, что гуманитарная сфера менее затратная. Уже взаимные дни культуры проводится, артисты приезжают на гастроли, у Казахстана с Таджикистаном и Узбекистаном много таких контактов было в 2023 году. Ну и внешние игроки будут продвигать этот вид сотрудничества. Та же Франция знаменита своей гуманитарной политикой в рамках общей внешней политики, ну и Турция свои идеи активно продвигает на центральноазиатском культурно- гуманитарном, в том числе образовательном рынке.

К примеру, после визита Макрона правительства Казахстана и Франции подписали соглашение по созданию международных (французских) школ и преподавания французского языка в организациях образования Казахстана.

И всё-таки Центральная Азия для глобальных держав приоритетным регионом для торгово-экономической политики не является. Да, интересны им наши ресурсы. Но они не уникальны. Мы богаты ураном нефтью, газом, золотом, но всё это есть и в других регионах мира, в той или иной степени. Поэтому какого-то уникального товара регион предложить не может. В результате влияние более мощных игроков значимее для наших стран, чем наоборот. Надо признать, что это влияние несколько просело и резко начало восстанавливаться в 2023 году, после пандемии коронавируса и событий в Украине.

Есть ещё особенность в том, что существуют интеграционные конструкции, выходящие за границы Центральной Азии. Например, ШОС, понятно, что там доминируют Россия, Китай, затем Индия, Пакистан и Иран присоединились. ОДКБ, как и ЕАЭС, это в том числе внерегиональные Беларусь с Арменией. СНГ – также более широкое пространство, включая допустим, Азербайджан, на самом деле значимый игрок на этой и не только площадке. То есть идея единства Центральной Азии – это пока больше политический и идеологический фактор. Я бы даже назвал его в определённой степени картографическим, потому как конкретные региональные институционализованные структуры, работающие исключительно в рамках Центральной Азии, пока не существуют.

- Каким образом, на Ваш взгляд, складывались отношения Казахстана с США, Европой, Турцией и Китаем?

Что касается США, то они ещё с 1990-х годов выступили для Казахстана как важный инвестор, таким и остаются по сей день. Интерес же американский возник к Казахстану, во-первых, потому что имелась озабоченность судьбой оружия массового поражения, во-вторых, из-за залежей нефти. Ну ещё США, когда в Афганистане проводили военную операцию после 2001 года, Казахстан интересовал как транзитное государство и поставщик некоторых товаров. Однако, как цены на нефть в мире начинают снижаться, так и у американской корпорации интерес к Казахстану уменьшается. К тому же ни один президент США в Центральную Азию так и не приезжал. Это тоже определённый показатель значимости региона для них.

Важно с точки зрения показателя уровня взаимодействия отсутствия, допустим, договора о стратегическом сотрудничестве или партнёрстве с США у какой-либо из стран региона. А с Россией такие документы подписаны (причём о союзничестве), то есть, уровень совсем другой. Тем не менее, США используют в регионе инструменты мягкой силы, поддерживая правозащитную деятельность, демократические инициативы, какую-то финансовую, гуманитарную поддержку оказывают. От них никуда не убежать, хотя мы на другом континенте находимся, это глобальный игрок, и доминирование его остается и продолжается.

Что касается Европейского союза, то тут уровень взаимодействия уникален тем, что это единая интеграционная структура. То есть Казахстан работает как с самим Европейским Союзом, то есть с Брюсселем и его структурами, так и со странами в рамках двусторонних отношений. В первую очередь, основные покупатели наших ресурсов — это Нидерланды и Италия, а в политическом отношении важные партнеры – Франция и Германия, хотя и они входят в число важных торговых партнёров Казахстана. Существует соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном, оно реализуется.

От ЕС звучат заявления о том, что взаимодействие будет улучшаться. Также оказывается политическая и финансовая поддержки некоторых инициатив Казахстана. Например, когда в Усть-Каменогорске банк низкообогащенного урана создавали, эта идея Европой была одобрена и с помощью её реализована. ЕС, всё-таки, имеет рычаги воздействия на Казахстан. Что сейчас актуализировалось, в связи с санкционной войной, потому что она несёт определенные сложности для Казахстана, его могут обвинять в том, что страна в обход санкций работает с Россией. С другой стороны, Казахстан не заинтересован в ухудшении отношений с единой Европой. Когда Макрон приезжал к нам, я как раз прочитал тематические материалы всех ведущих французских СМИ. Было интересно, какой интерес они к нам проявляют?

В основном утверждалось, что Макрон приезжал поговорить насчёт возможной покупки урана у Казахстана. Но какой-то глубокой аналитики я во французских СМИ не обнаружил, материалы представляли собой в основном выжимку из открытых источников в интернете. Однако в одном СМИ было сказано, что Казахстан - единственная страна Центральной Азии, для которой главным торговым партнёром является не Россия, а ЕС. Так оно или нет, нужно сравнивать по цифрам и, всё-таки, торговое партнёрство измеряется не только в миллиардах долларов. Оно ещё оценивается в рамках долгосрочности контрактов, интеграционных взаимоотношений.

Например, у Казахстана с Россией сотрудничество идет как на двустороннем треке, так и на многостороннем, допустив, в рамках ЕАЭС. При этом в случае падения или роста цен на нефть при геополитических разборках, самая известная из которых - нефтяной кризис 1973 года (когда цена на черное золото выросла в 4 раза), цифры товарооборота Казахстана с партнёрами могут существенно поменяться. Поэтому важна многоплановость экономического сотрудничества, она более серьёзна, чем банальный экспорт природных ресурсов за рубеж.

С Турцией у нас хорошие взаимоотношения в экономическом плане, потому что эта страна во многих предприятиях малого и среднего бизнеса участвует как партнёр и инвестор. Это не американцы, которые вложили миллиарды инвестиций в основном в нефтяные скважины. Турки работают в разных сферах: в торговле, обслуживании и т. д.

Важным итогом 2023 года считаю решение о безвизовом режиме с Китаем для граждан Казахстана на срок до 30 дней. В своё время китайцы жёстко закрыли свою границу в период пандемии, были сложности с поставками товаров, цены на них выросли. Сейчас наступило определённое облегчение. Более того, 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, и уполномоченные ведомства обеих стран активно готовятся к его проведению. Не уверен, что казахстанцы массово поедут в КНР, у нас больше боялись, что китайцев много сюда приедет. Но их не так-то и много на улицах встречается. А вот то, что могут для потребителя цены упасть, потому как товарные потоки увеличатся, это хорошо.

- Глобальные вызовы. Чем наиболее запомнился уходящий 2023 год для Казахстана и его международных партнёров?

Казахстан в 2023 году много работал на международных площадках, как страна-партнёр, но не как игрок, который мог оказывать доминирующее влияние на конфликтные ситуации, поскольку внешняя политика республики предполагает некую отстранённость в этом плане. Глобальный вызов сегодня — это рост вооружённых конфликтов в мире. Если среди них те, которые нас особо не касаются, к примеру, война между федеральным правительством Эфиопии и властями автономного региона Тыграй.

Но, скажем, конфликт между ЦАХАЛом и ХАМАСом, Израилем и Палестиной, на нас косвенно повлиял. Оказалось, что Израиль - в числе крупных потребителей казахстанской нефти. И не все одобрили такое партнёрство, какое-то скрытое недовольство присутствовало в среде некоторой части общественности, хотя экспорт шел через третьи страны, не существует нефтепровода "Атырау-Тель-Авив".

Но данная эмоциональная реакция - показатель того, что в нынешнее непростое время товарные потоки могут сильно меняться из-за влияния политических факторов. Ситуация со всё той же нашей нефтью характерна в этом смысле. Фактически её 80% через КТК проходит, а как только на нефтепроводе какие-то сложности появляются, технические, климатические, и он временно закрывается, так сразу же появляются мнения о том, что Россия, таким образом, якобы давит на Казахстан. При этом забывается, что КТК — это международный консорциум, и та же Россия, и не только она, весьма заинтересована в его бесперебойной работе.

Украинский конфликт, конечно же, тоже сказывается. Товарооборот Казахстана с Украиной значительно упал из-за основной трудности, связанной с логистическими проблемами. Кроме кондитерских изделий и алкогольных напитков, по сути, мало что можно найти украинского на казахстанских прилавках. Понятно также, что в условиях неопределённости не могут быть подписаны крупные контракты.

Для этого внешняя политика и нужна, чтобы максимально внимательно реагировать на зарубежные вызовы, которые грозят проблемами и постараться выйти сухим из воды, оставаясь дружелюбным традиционным партнёром, чтобы продолжить развиваться как государство и сохранять определённый уровень жизни и безопасности граждан. Внешнюю политику непростые времена будут ждать, пока вся эта турбулентность не уляжется. Приходится пристёгивать ремни. Самые разные вещи могут влиять на события, допустим, выборы в США, которые осенью следующего года пройдут, от них многое что зависит, в том числе и судьба украинского конфликта, и взаимоотношения Китая с Америкой, которые также на нас способны оказать влияние.

- Какие Вы видите перспективы развития международных площадок, в работе которых Казахстан принимает активное участие?

Что касается перспектив расширения межгосударственных организаций, в которых является членом Казахстан (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ), то они не просматриваются. В этом смысле больше перспектив у ШОС. Казахстан является одним из кандидатов на членство в БРИКС, в нынешнем году сразу несколько государств неё вошли. Перспективы на скорое вступление Казахстана есть, и коль это случится, то покажет его значимость как страны второго мира, как игрока, может быть не глобального, но лидерского регионального уровня. И в целом, для внешнеполитического статуса членство в БРИКС дорогого будет стоить.

Кроме того, Казахстан будет председательствовать в ШОС в 2024 году. Саммит пройдет в Астане летом. МИД уделяет этому большое внимание, тем более что ШОС продолжает поиск своей идентичности. То есть, когда-то это была "Шанхайская пятёрка", призванная урегулировать пограничные вопросы соседними с Китаем государствами. Сейчас это уже весомая организация, институционализированная, имеющая генерального секретаря и штаб с сотрудниками. И в нынешней непростой обстановке, когда многополярность заявляется как необходимая перспектива развития, ШОС видится как один из её двигателей.

Ну, и в ОДКБ Казахстан председательствует в 2024 году. Генеральным секретарём Организации является представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Казахстан наверняка будет в рамках председательства продвигать сотрудничество в сфере безопасности, военно-техническое сотрудничество, миротворческие инициативы, совместное проведение учений, борьбу с терроризмом, защиту пространства ОДКБ от проникновения наркотиков, кибербезопасность.

Казахстанский МИД – это одно из успешных наших министерств и важных. Их количество в стране меняется, какие-то распадаются или объединяются, появляются новые. Но Министерство иностранных дел, как и МВД с Министерством обороны, уверенно находятся среди правительства, потому что внешняя политика – важная задача для государства, без которой нельзя обойтись.