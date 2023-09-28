Экс-полицейского осудили за мошенничество в Павлодаре

Бывшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции осудили в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

По данным городского суда №2, он обвинялся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения.

Сообщается, что полицейский пообещал осуждённому за 100 тысяч тенге содействовать тому, чтобы последнему в суде не заменили наказание в виде ограничения свободы на лишение свободы.

В суде полицейский признал вину и не оспаривал собранные доказательства, поэтому дело поступило в суд с протоколом ускоренного досудебного расследования и судебное заседание провели в сокращённом порядке.

"Потерпевший просил не лишать свободы подсудимого. С учётом полного признания вины и раскаяния в содеянном, полного возмещения ущерба потерпевшему, а также наличия у подсудимого на иждивении малолетнего ребёнка и супруги, которая находится на 14-й неделе беременности, суд назначил оперуполномоченному штраф в миллион тенге – в размере десятикратного размера похищенного имущества", - рассказали в суде.



Также по решению суда бывший полицейский не сможет работать в государственных органах.