  • 28 Сентября, 03:47
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Экс-полицейского осудили за мошенничество в Павлодаре

Сегодня, 02:32
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BaigeNews.kz Сегодня, 02:32
Сегодня, 02:32
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Фото: BaigeNews.kz

Бывшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции осудили в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

По данным городского суда №2, он обвинялся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения.

Сообщается, что полицейский пообещал осуждённому за 100 тысяч тенге содействовать тому, чтобы последнему в суде не заменили наказание в виде ограничения свободы на лишение свободы.

В суде полицейский признал вину и не оспаривал собранные доказательства, поэтому дело поступило в суд с протоколом ускоренного досудебного расследования и судебное заседание провели в сокращённом порядке.

"Потерпевший просил не лишать свободы подсудимого. С учётом полного признания вины и раскаяния в содеянном, полного возмещения ущерба потерпевшему, а также наличия у подсудимого на иждивении малолетнего ребёнка и супруги, которая находится на 14-й неделе беременности, суд назначил оперуполномоченному штраф в миллион тенге – в размере десятикратного размера похищенного имущества", - рассказали в суде.


Также по решению суда бывший полицейский не сможет работать в государственных органах.

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