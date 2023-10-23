Экс-министра юстиции Бекетаева арестовали на два месяца

Суд санкционировал арест бывшего министра юстиции РК Марата Бекетаева, передаёт BaigeNews.kz.

"22 октября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Бекетаева М.", - говорится в сообщении на сайте городского суда.

Напомним, Бекетаев задержан сотрудниками Антикоррупционной службы. Уточнялось, что его подозревают в "лоббировании интересов аффилированной компании путём заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг".