  • 23 Октября, 22:19
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Экс-министра юстиции Бекетаева арестовали на два месяца

Сегодня, 20:43
АВТОР
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Qazcontent Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
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Фото: Qazcontent

Суд санкционировал арест бывшего министра юстиции РК Марата Бекетаева, передаёт BaigeNews.kz.

"22 октября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Бекетаева М.", - говорится в сообщении на сайте городского суда.

Напомним, Бекетаев задержан сотрудниками Антикоррупционной службы. Уточнялось, что его подозревают в "лоббировании интересов аффилированной компании путём заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг". 

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