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Экс-министр Каирбек Ускенбаев рассказал об итогах работы за 2022 год
На своей странице в Инстаграм он кратко подвёл итоги по проделанным задачам и выполненным поручениям президента, отметил профессионализм и сплочённость сотрудников Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, а также поблагодарил представителей СМИ за поддержку во время его работы в МИИР РК, передаёт BaigeNews.kz.
"В целом за год была проделана системная работа. Безусловно, результаты достигнуты благодаря сплочённости и профессионализму каждого сотрудника, который трудится в МИИР и подведомственных организациях. Считаю, что всё достигнутое - это благодаря нашему общему труду, уважаемые коллеги! Мы приложили максимум усилий, чтобы тщательно изучить и выполнить все поручения Президента", - подчеркнул К.Ускенбаев.
Так, по поручению главы государства в 2022 году был проведен анализ отраслей обрабатывающей промышленности, определены проекты, направленные на насыщение внутреннего рынка и развитие экспорта, предусмотрены системные меры по поддержке действующих производств и реализуемых проектов: льготное финансирование, подведение инфраструктуры, повышение кадрового потенциала и обеспечение сырьём.
Также в соответствии с задачами, поставленными президентом в начале 2022 года, министерством утверждена Дорожная карта по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон и укреплению кадрового состава Управляющих компаний СЭЗ, проведена ревизия контрактов на добычу и разработку твердых полезных ископаемых.
Для укрепления транспортной и логистической сферы принимаются меры по строительству железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава, контейнеризации грузов, развитию альтернативных маршрутов и международных коридоров. Внедрено субсидирование ставки вознаграждения до 10% для операторов вагонов при кредитовании приобретения отечественных вагонов. В сфере автоперевозок для повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков проведена работа по увеличению численности автопарка. Начата реализация таких крупных проектов, как создание контейнерного хаба в Актау, развитие Транскаспийского коридора.
Очень большая работа проведена и в сферах строительства и ЖКХ.
"В мае 2022 года запустили механизм выплат за аренду жилья в частном жилищном фонде для решения жилищных вопросов порядка 70 тысяч граждан с ограниченными доходами. Также продолжилось строительство кредитного жилья и льготное кредитование через "Отбасы банк" для очередников по ставке 2-5% с 10%-м первоначальным взносом", - отметил бывший министр.
Очень важно, что были предприняты шаги для решения наболевших вопросов уплотнения и хаотичной застройки городов. Чтобы впредь такое не повторялось, внедрены новые стандарты планирования застройки. Благодаря цифровизации отрасли приняты меры и для улучшения качества строительства. Так, внедрена информационная система "eQurylys". База позволяет в онлайн режиме мониторить ход строительства жилищных объектов и автомобильных дорог.
Министерством также полностью пересмотрена система госконтроля и приёмки объектов в эксплуатацию, ужесточён механизм контроля, в том числе с обязательным участием ГАСК в приемке объектов для подтверждения их готовности к эксплуатации.
В сфере воздушного транспорта в ответ на увеличение пассажиропотока проводится работа по приобретению новых самолетов. До конца 2022 года казахстанские авиакомпании получили около дюжины новых бортов, всего же до 2025 года казахстанский парк воздушных судов пополнится на 51 единицу.
Каирбек Ускенбаев также вспомнил свои незапланированные выезды по выходным в регионы страны для проверки дорожного строительства и встреч с населением.
"На регулярной основе встречался с казахстанцами. Стало хорошей традицией проведение общественных обсуждений проблем регионов. На встречах поднимались вопросы строительства дорог, водоснабжения, обеспечения доступным жильём и др. Встречи такого формата помогают изучить актуальные вопросы жителей регионов более детально", - написал он.
По его словам, все вопросы были зафиксированы и отражены в протоколе, соответственно, будут реализованы в указанные сроки.
Каирбек Айтпаевич также поблагодарил представителей СМИ за оказанную информационную поддержку.
"Считаю, что журналисты играют особую роль в жизни страны и общества. В построении "слышащего" государства большая роль отводится именно представителям средств массовой информации, ведь они являются голосом народа и всегда находятся в гуще событий. Журналисты имеют возможность помочь властям оперативно и качественно решать возникающие вопросы", - подчеркнул Ускенбаев.
В завершение он отметил, что готов и далее служить своему народу, используя весь объем накопленных опыта и знаний, а также призвал своих подписчиков быть готовыми к любым вызовам и оказать максимальную поддержку президенту в непростые для страны времена.
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