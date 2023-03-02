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alau.kz Сегодня, 16:05
186
Сегодня, 16:05
186
Фото: alau.kz

Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность

Бывшего министра культуры и спорта Даурена Абаева назначили заместителем генерального секретаря СНГ, передает BaigeNews.kz. Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел РК.

Напомним, что от предыдущей должности Абаев был освобождён 4 января 2023 года. На его место назначили Асхата Оралова.

В своем прощальном посте в Facebook Даурен Абаев поблагодарил казахстанцев за советы и неравнодушие.

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#назначение #Даурен Абаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:05
186
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