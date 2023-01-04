open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Даурен Абаев написал прощальный пост о своей работе министром
alau.kz Сегодня, 14:03
95
Сегодня, 14:03
95
Фото: alau.kz

Даурен Абаев написал прощальный пост о своей работе министром

Экс-министр культуры и спорта Даурен Абаев опубликовал в Fаcebook пост, в котором поблагодарил главу государства за доверие и поддержку, а казахстанцев - за советы и неравнодушие, передает BaigeNews.kz

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Даурен Абаев #прощание #благодарность
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:03
95
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх