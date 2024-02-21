Экс-главу отдела криминальной полиции осудили в Шымкенте

Осужден экс-начальник отдела криминальной полиции Абайского районного управления ДП Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

44-летний подполковник обвинялся в краже в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, покушении на мошенничество в крупном размере и подстрекательстве к даче взятки в значительном размере.

"Подсудимый, являясь начальником отдела криминальной полиции Абайского районного управления департамента полиции Шымкента, 11 октября 2022 года, превысив свои должностные полномочия, в целях извлечения выгод для себя и других, в группе лиц по предварительному сговору, во время перевозки изъятой в ходе оперативных мероприятиях жидкости "феррола", предназначенной для медицинских целей, тайно похитили его часть весом 1 470 килограмма, причинив потерпевшему А. материальный ущерб на сумму 85,4 миллиона тенге", — сообщили в пресс-службе межрайонного специализированного суда по уголовным делам Шымкента.

Также подполковник подстрекал гражданку К. к даче взятки для применения в отношении неё приговора суда, не связанного с лишением свободы. Он получил от неё два миллиона тенге, но довести преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, рассказали в суде.

В ходе суда вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, потерпевших, вещественными доказательствами, заключением судебной экспертизы и др. Прокурор просил признать экс-начальника виновным по всем статьям предъявленным в обвинении и назначить ему девять лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в госорганах.

Суд приговорил полицейского к 5,6 годам лишения свободы. Он пожизненно лишён права занимать определённые должности. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.