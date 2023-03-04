Экс-глава ЦОНа осуждён за мошенническую схему легализации российских авто

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В Казахстане экс-руководитель центра обслуживания населения (ЦОН) осуждоён за мошенническую схему легализации российских авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"Е. признать виновным в совершении преступлений, по статьям УК 190 часть 4 пункт 2 (мошенничество), 385 часть 2 (подделка документов). Путём сложения окончательно назначить наказание восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", – сообщили в кокшетауском горсуде.

Этим же приговором два соучастника махинации осуждены к шести с половиной и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в закрытом учреждении средней безопасности.

В августе 2020 года экс-глава одного из ЦОНов придумал способ легализации в Казахстане сомнительных авто из РФ. В свои планы он посвятил руководителя одного из подразделений "Правительства для граждан", директора фирмы и знакомого.

Согласно информации, у каждого была своя роль один находил людей, на кого оформлялись криминальные машины из РФ, другой давал добро на регистрацию. Сам же организатор искал по информационной базе арестованные, угнанные авто в России, выставленные на продажу. Затем на эти машины изготавливались липовые документы, перебивались идентификационные номера, завозились в Казахстан, и сбывались покупателям, которым и в голову не приходило ничего подозрительного, ведь все операции проходили через ЦОНы.

По данным источников КазТАГ, ещё один фигурант преступления находится в розыске. Всего квартету удалось завести в РК семь автомобилей, сумма ущерба потерпевшим составила 74,3 миллиона тенге. По решению суда российские автомобили переданы в МВД для передачи владельцам.