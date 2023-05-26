Экс-директора АНПЗ оправдали по делу о нанесении крупного ущерба предприятию в Атырау

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Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на "Казинформ". Его обвиняли в подписании приказа о вводе в эксплуатацию объекта комплекса глубокой переработке нефти с недоделками.

"На основании подписанного приказа, достоверно зная, что по условиям договора установщик оборудования обязан устранить за свой счет все дефекты, повреждения и весь ущерб, из корыстных побуждений не принял мер по удержанию суммы в размере 728 607 855 тенге за нефункционирующее и дефектное оборудование", - говорится в материалах дела.

Прокурор запросил для подсудимого 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. В ходе расследования подсудимый обвинения не признал.

В результате суд оправдал экс-директора АНПЗ был в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Оправдан также проходивший по этому делу директор департамента закупок завода.

Сторона гособвинения заявила, что намерена обжаловать приговор.