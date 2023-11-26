Экс-чемпион мира из Казахстана проиграл талантливому доминиканцу на вечере бокса Бенавидес — Андраде

Казахстанец Сергей Липинец проиграл в андеркарте вечера бокса Давид Бенавидес — Деметриус Андраде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера", десятираундовый бой в первом полусреднем весе завершился победой доминиканца Мишеля Риверы единогласным решением судей - 97-93, 96-94, 97-93. Для 25-летнего Риверы это пока главная победа в карьере - 25-1 (14 КО).

Новая статистика 34-летнего Липинца - 17-3-1 (13 КО). До Риверы он проигрывал только будущему чемпиону мира Джаррону Эннису и экс-чемпиону мира в четырех весах Майки Гарсии.

В 2017 году Липинец стал чемпионом мира по версии IBF после победы над японцем Акихиро Кондо, но в первой защите потерял пояс, хотя и прошел всю дистанцию Гарсии. В США он бьётся постоянно с 2015 года и провел уже 15 боев.

С прошлого года Липинец стал представлять Казахстан, ранее уроженец села Мартук в Актюбинской области выходил под флагом России, но с казахстанскими элементами на форме. До этого Липинец рассказал, что он казах из рода уак, а фамилия у него от отчима.