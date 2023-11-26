  • 26 Ноября, 10:06
  • BAIGENEWS

Экс-чемпион мира из Казахстана проиграл талантливому доминиканцу на вечере бокса Бенавидес — Андраде

Сегодня, 08:53
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instagram.com/sergeilipinets Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:53
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Фото: instagram.com/sergeilipinets

Казахстанец Сергей Липинец проиграл в андеркарте вечера бокса Давид Бенавидес — Деметриус Андраде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера", десятираундовый бой в первом полусреднем весе завершился победой доминиканца Мишеля Риверы единогласным решением судей -  97-93, 96-94, 97-93. Для 25-летнего Риверы это пока главная победа в карьере - 25-1 (14 КО). 

Новая статистика 34-летнего Липинца - 17-3-1 (13 КО). До Риверы он проигрывал только будущему чемпиону мира Джаррону Эннису и экс-чемпиону мира в четырех весах Майки Гарсии. 

В 2017 году Липинец стал чемпионом мира по версии IBF после победы над японцем Акихиро Кондо, но в первой защите потерял пояс, хотя и прошел всю дистанцию Гарсии. В США он бьётся постоянно с 2015 года и провел уже 15 боев. 

С прошлого года Липинец стал представлять Казахстан, ранее уроженец села Мартук в Актюбинской области выходил под флагом России, но с казахстанскими элементами на форме. До этого Липинец рассказал, что он казах из рода уак, а фамилия у него от отчима.

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