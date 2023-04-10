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Экс-акиму Актюбинской области продлили срок ареста
Бывшему председателю "СПК Актобе" и экс-акиму Актюбинской области Ермеку Имантаеву продлили срок ареста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Ермека Имантаева взяли под арест 10 февраля 2023 года сроком на два месяца до 8 апреля. Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы по Актюбинской области, срок ареста продлён.
Его подозревают в том, что, злоупотребляя должностными полномочиями, он незаконно реализовал аффилированным лицам земельный участок по заниженной стоимости, причинив ущерб государству в размере 199,4 миллиона тенге.
"Инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать определённые должности. Досудебное расследование продолжается", - отметили в Антикоре.
Ермек Имантаев с апреля 2002 года по июль 2004 года был акимом Актюбинской области, после этого работал в администрации президента РК, Счётном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета. С ноября 2019 года по март 2021 года возглавлял СПК "Актобе".
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