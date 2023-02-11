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Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Судом в отношении Ермека Имантаева санкционирован арест сроком на два месяца.

Вменяемое чиновнику преступление наказывается штрафом в размере до пяти тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Ермек Имантаев с апреля 2002 года по июль 2004 года был акимом Актюбинской области, после этого работал в администрации президента РК, Счётном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета. С ноября 2019 года по март 2021 года возглавлял СПК "Актобе".