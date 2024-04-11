Экологическая акция "Таза Қазақстан": около 240 тонн мусора вывезли в Туркестанской области

В Созаке в республиканской акции "Таза Қазақстан" приняли участие 1 000 человек, собрано около 240 тонн мусора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В частности, ведутся работы по очистке улиц, озеленению и благоустройству территорий населенных пунктов.

"Из 12 сел-поселков района в уборке было задействовано около 1000 жителей. Жители сел, работники учреждений и предприятий вывезли с обозначенных территорий 235 тонн мусора. Также были проведены работы по побелке и озеленению 3 000 деревьев. С начала экоакции "Таза Қазақстан" в районе посадили 22 500 саженцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, при организации КГУ "Молодежный ресурсный центр Туркестанской области" в городе Туркестан в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" прошел субботник в парке "Түркі бағы".