Экологи назвали 22 города с самым грязным воздухом в Казахстане

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В Астане стартовал форум, посвящённый проблемам экологии и качества воздуха. Его совместно организовали "Ассоциация практикующих экологов" и ОО "MoveGreen". На мероприятии выступили экологи и представители государственных органов стран Центральной Азии. Спикеры рассказали о том, как развивается экологический контроль за качеством воздуха и об общей картине загрязнения атмосферы в регионе. Подробнее о ситуации в Казахстане в материале BaigeNews.kz.

"В настоящее время мониторинг качества атмосферного воздуха в Казахстане проводится в 69 населённых пунктах на 170 постах, из которых 47 — ручного отбора проб и 130 — автоматические. Также работают 15 передвижных лабораторий. С помощью стационарных постов определяются приоритетные загрязняющие вещества, такие как РМ2.5, РМ10, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и озон. В промышленных районах мониторинг ведётся за специфическими загрязнителями, такими как фенолы, формальдегиды, сероводород и тяжёлые металлы. В 2021 году "Казгидромет" за счёт собственных средств приобрёл 30 новых станций в целях 100%-ого мониторинга территории Казахстана, в том числе населённых пунктов, где ранее не проводились наблюдения", — рассказала начальник управления экологического мониторинга РГП "Казгидромет" Галия Амирова.

Новые посты открыты в средующих регионах и населённых пунктах:

в Алматинской области — Жаркент, Талгар;

в Актюбинской области — Хромтау, Кандыагаш, Шубарши, Кенкияк;

в Атырауской области — Атырау, Жанбай, Макат, Индерборский, Ганюшкино;

в ВКО — Аягоз, Шемонахина, Ауэзово;

в Карагандинской области — Абай;

в Костанайской области — Лисаковск, Аркалык, Житикара;

в Кызылординской области — Арал, Шиели, Айтеке Би;

в Туркестанской области — Туркестан, Кызыл-сай, Састобе.

В том же году была проведена автоматизация семи постов ручного отбора в ВКО: пять постов в Усть-Каменогорске и два поста в Семее.Также в 2023 году были автоматизированы пять постов в Алматы, а также два в городе Риддер.

"Казгидромет" взаимодействует с общественниками и экологическими организациями. Данные частных сетей наблюдения за качеством воздуха интегрированы в мобильное приложение AirKz. Это приложение было запущено в 2018 году. В нём казахстанцы могут видеть информацию о загрязнении воздуха, в том числе о веществах. Результаты мониторинга также доступны на интерактивной карте ecodata.kz, которая обновляется ежечасно. Посты на карте закрашиваются в соответствующий уровню загрязнения цвет: есть высокий уровень, опасный, повышенный и низкий", — добавила спикер.

За 2022 год низкий уровень загрязнения зафиксирован в 20 населённых пунктах. В 19 населённых пунктах наблюдается повышенный показатель загрязнения.

Очень высокий и высокий уровень наблюдается в 22 городах: Караганде, Алматы, Астане, Усть-Каменогорске, Атырау, Актобе, Актау, Балхаше, Темиртау, Жезказгане, Риддере, Семее, Петропавловске, Уральске, Костанае, Аксае, Абае, Лисаковске, Аягозе, Шемонаихе, Аральске, Жаркенте. Такой же показатель наблюдается в восьми поселках: Хромтау, Кандыагаше, Макате, Жанбае, Индере, Кенкияке, Айтеке Би, Шиели.

"При обнаружении высокого загрязнения, согласно совместному приказу между Комитетом экологического регулирования и контроля министерства экологии и "Казгидромет", сразу оповещаются профильные департаменты по области, затем Комитет экологии. Также в акиматы областей, городов республикансканского значения, департаменты здравоохранения", — резюмировала она.

Председатель правления СРО "Ассоциация практикующих экологов" Лаура Маликова рассказала, что главный проект организации направлен на усиление потенциала государственных органов в сфере регулирования и мониторинга качества воздуха, а также на повышение осведомлённости о проблемах качества воздуха среди лиц, принимающих решения, и широкой общественности. Она привела в пример загрязнения атмосферы в Казахстане данные за 2019 год.

"По сравнению с другими странами Центральной Азии, Казахстан, конечно, является некой промышленной страной. У нас много предприятий, и среди них первое место по выбросам занимают теплоэлектроцентрали. Потому что, как мы уже отметили, они в основном работают на угле. За 2019 год из ТЭЦ было выброшено 940 тысяч тонн загрязняющих веществ. Второе место занимает горно-металлургическое производство — то есть, добыча металлов, золота и так далее. Они за тот же год выбросили в атмосферу 760 тысяч тонн веществ. Третье место занимает нефтедобыча — 520 тысяч тонн. Всего в 2019 году мы зафиксировали 2,5 миллиона выбросов загрязняющих веществ", — сообщила спикер. Маликова добавила, что нужно приводить не только обобщённые данные, а рассматривать информацию и показатели по каждому источнику загрязнения отдельно, потому что у каждого загрязняющего вещества есть свои допустимые пределы. "Например, если сравнивать нефтедобычу, то выбросы будут намного более вредными по сравнению с другими видами. Также у нас есть и другие источники загрязнения, в частности, частный сектор. Это касается северных и восточных регионов страны, где зима длится четыре-пять месяцев, а частные дома используют уголь. Именно поэтому сейчас проводится газификация центральных регионов страны. В Астане, например, у нас есть 20 тысяч домов, которые используют уголь, из которых только восемь тысяч подключены к газу. Благодаря газификации, по сравнению с 2017 годом, мы уже видим какие-то визуальные улучшения: цвет смога меняется, и это радует. Но ещё очень многое впереди, и нам нужно достичь многого в этом направлении", — добавила спикер.

Читайте также: Цвет смога стал меняться в Астане По производственным предприятиям, по её словам, в Казахстане применяется методичка доставшаяся республике в наследство от Советского Союза. "У нас был такой подход, применяется ОНД 86. Это та методичка, которая нам осталась от СССР, и применяется для рассеивания выбросов. Мы рекомендовали министерству экологии поменять этот подход. Стоит отметить, что недавно делегация ЕС организовала для государственных органов Казахстана семинар, где рассматривались методы моделирования выбросов в воздухе с учётом рельефа местности и погодных явлений. Таким образом, в этом направлении также проводится работа", — рассказала она. Предсадатель ассоциации рассказала, что в 2018 году, когда ониначали системно заниматься качеством воздуха в Казахстане и в Центральной Азии, у государственных органов была одна риторика — основной загрязнитель воздуха — это транспорт. "Это связано с тем, что был применён подход, при котором были посчитаны все выбросы, а затем показатели сравнивали между собой. Однако мы должны рассматривать каждый вид загрязняющих веществ отдельно. Если говорить о транспорте, то конечно же, основным загрязняющим веществом является азот диоксид. Но при этом транспорт не основной источник загрязнения атмосферы в стране", — считает она. Напомним, на заседании правительства в Астане премьер-министр Алихан Смаилов высказался о низких темпах подключения населения столицы, Карагандинской и Акмолинской областей к газу.