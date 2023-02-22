"Астана "утопает в смоге" и лидирует в мировых рейтингах по загрязнённости воздуха" — Смаилов

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На заседании правительства в Астане премьер-министр Алихан Смаилов высказался о низких темпах подключения населения столицы, Карагандинской и Акмолинской областей к газу, передаёт BaigeNews.kz.

"Жители этих регионов жалуются на отсутствие газораспределительных сетей, волокиту с разрешительными документами и дорогое подключение. В итоге, сами видите, Астана по-прежнему "утопает в смоге" и лидирует в мировых рейтингах по уровню загрязнения воздуха. Сдвигаются сроки строительства новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы", — заявил премьер.

Он отметил, что это касается не только центральных регионов, но и всех других, где уже есть газ. Например, в селе Бигаш Алматинской области жителям обещают провести газ уже в течение 10 лет. Жители аула Алшалы в Толебийском районе Туркестанской области также ожидают голубое топливо на протяжении нескольких лет. В селе Зелёное Западно-Казахстанской области провели газ ещё в 2014 году, но до сих пор подключены только административные здания.

Проблемы с обеспечением населения газом сохраняются не только в сельских населённых пунктах, но и в городах. В связи с этим премьер поручил акимам регионов и компании "АО "НК "QazaqGaz" взять эти вопросы на особый контроль.