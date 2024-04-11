Экоакция "Таза Қазақстан": Набережную водоема в Шардаре очистили от мусора
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В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" на набережной водоема в городе Шардара проведен экодесант, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
В экоакции приняли участие специалисты районного молодежного ресурсного центра, волонтеры, активисты, сотрудники различных учреждений и жители города.
"Всего в субботнике приняли участие около 100 человек. На сегодняшней акции участники убирали не только побережье, а также обученные специалисты очистили донный мусор. В рамках акции высажено 2 500 деревьев, вывезено 175 тонн мусора из 17 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Всего было задействовано 14 единиц техники и более 900 человек. Также были проведены работы по рыхлению земли, побелке деревьев, покраске обочин улиц.
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