Экоакция "Таза Қазақстан": Набережную водоема в Шардаре очистили от мусора

В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" на набережной водоема в городе Шардара проведен экодесант, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В экоакции приняли участие специалисты районного молодежного ресурсного центра, волонтеры, активисты, сотрудники различных учреждений и жители города.

"Всего в субботнике приняли участие около 100 человек. На сегодняшней акции участники убирали не только побережье, а также обученные специалисты очистили донный мусор. В рамках акции высажено 2 500 деревьев, вывезено 175 тонн мусора из 17 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Всего было задействовано 14 единиц техники и более 900 человек. Также были проведены работы по рыхлению земли, побелке деревьев, покраске обочин улиц.