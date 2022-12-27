Эко-ёлку сделали осуждённые в женской колонии Карагандинской области

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Ёлку высотой 3,5 метра подготовили в канун Нового года осуждённые учреждения №32, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау.

В декабре 2022 года в учреждении запустили проект "Эко-Шырша", собрали более 1000 пластиковых бутылок, которые позволили создать уникальную 3,5-метровую новогоднюю ёлку. В инициативе активно приняли участие практически все женщины-осуждённые. Также они изготовили необычные игрушки из остатков пластика, а из полиэтиленовых пакетов подготовили уникальные рождественские гирлянды и венки.

"По завершению праздника все твёрдо-бытовые отходы, материалы будут переданы одной из Карагандинских ресайклинг-компаний, а на вырученные денежные средства будет приобретен корм для Карагандинского питомника животных", - говорится в сообщении.

К слову, кампания будет продолжена.

Отметим, учреждение ведёт системную работу по формированию экологической грамотности среди женщин-осуждённых.