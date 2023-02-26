Фото: yk-news.kz

Эко-игры вместо субботников будут проводить в Усть-Каменогорске. Таким образом власти хотят привлечь граждан к уборке города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В прошлом году в областном центре отказались от вывода госслужащих и работников коммерческих предприятий на уборку территорий.

"Теперь мы планируем проводить эко-субботники под названием "Чистые игры". Будет шесть субботников в течение года: три весной и три осенью. Мы организуем их совместно с волонтёрскими организациями", — рассказали в акимате Усть-Каменогорска.

Проводить "Чистые игры" будут не во дворах, а на больших площадках: заброшенных, бесхозных территориях и так далее.

"Это всё будет в игровой форме. Подготовим программу, привлечём спонсоров для награждения участников какими-то символическими призами, подарками. Организуем, скорее всего, раздачу горячего питания и питьевой воды. Это будет не просто уборка, а полноценное городское мероприятие, на которое хочется приходить", - рассказали в акимате.

Идея заимствована у российских волонтёров, объяснила эко-активист Людмила Евженкова.

"Мы итак в последнее время вовлекаем в субботники и акции большое количество людей. Нам удаётся собирать по 150-200 человек. Если добавить ещё игровой и соревновательный момент, к акции можно будет привлечь детей", - рассказала Людмила Евженкова.

В городе будут проходить и другие мероприятия, направленные на повышение экологической культуры населения. Например, челлендж "Я сортирую" или соревнования для многоквартирных домов.