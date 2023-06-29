"Экибастузтеплоэнерго" проиграло в суде автовокзалу

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Автовокзал Экибастуза выиграл суд против ТОО "Экибастузтеплоэнерго", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области.

ТОО "Автовокзал Экибастуз" подал иск к "Экибастузтеплоэнерго", по вине которого в принадлежащем истцу здании автовокзала было приостановлено теплоснабжение и он получил материальный ущерб.

"Для восстановления теплоснабжения и устранения последствий собственником затрачены денежные средства. Кроме того, в период ремонтных работ арендаторы помещений в здании не работали и истец не получил соответствующий доход", — отмечается в пресс-релизе.

Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Павлодарской области установил вину ответчика. Суд постановил взыкать с ТОО "Экибастузтеплоэнерго" в пользу истца компенсацию за материальный ущерб и упущенную выгоду в размере 1,2 миллиона тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.