Экибастузец напал на бывшую жену и измазал её фекалиями и зелёнкой

Фото: polisia.kz

В Экибастузе на пять суток арестовали мужчину, обмазавшего бывшую жену фекалиями и зелёнкой в торговом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"29 января за помощью в полицию города обратилась горожанка. Она рассказала, что 22 января 47-летний мужчина, устроил скандал бывшей супруге. Женщина обратилась к участковому инспектору полиции, который выписал защитное предписание. Однако, экс-супруг, 29 января в одном из торговых домов, обмазал фекалиями и облил зелёнкой свою бывшую супругу. При этом, выражался нецензурной бранью в её адрес", — говорится в сообщении.

В полиции также уточнили, что этим мужчина нарушил защитное предписание.

"Экибастузец является приверженцем деструктивного течения — салафизм. За мелкое хулиганство и нарушение защитного предписания мужчина привлечён к административной ответственности по статьям 434 и 461 КоАП РК. Материал направлен в суд, решением которого мужчина арестован на пять суток", - сообщили в МВД.