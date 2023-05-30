"Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие

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Наставник и друзья известного певца Мейрамбека Беспаева рассказали о недуге, который исполнитель перенёс в своей жизни, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Караван.

По их словам, 15 лет назад певец серьёзно заболел и потерял более 20 килограммов веса. И причиной тому, как они заявили, является порча от ревнивых поклонниц.

"Девушки с писком бегали за Мейрамбеком. Кто не был влюблен в него? 15 лет назад Мейрамбек заболел, как вы знаете. Тяжело заболел. 80-килограммовый парень потерял 20-25 кг веса. Вся страна обсуждала это, предполагали разные болезни, например зоб. Мейрамбека сглазили. Тут скрывать нечего, это девушки прокляли его. Это был или сглаз, или проклятие", - рассказал композитор и наставник певца - Алтынбек Коразбаев.

Профессор Ержан Сабиталиулы сообщил, что Беспаева хотели отправить на лечение в Японию, однако там врачи в последний момент отказались принимать казахстанскую звезду.

"Я три месяца переписывался с японскими специалистами. Обо всем договорились, все решили. Потом, когда я рассказал, что пациент - это известный в Казахстане певец, они написали, чтобы он не приезжал, мы боимся брать на себя ответственность, если завтра что-то случится. Было время, когда он не мог получить лечение", - рассказал Сабиталиулы .

Сам певец сказал, что хотя после того, как он женился, многие поклонницы были расстроены этим, он не считает произошедшее результатом проклятья.

Когда артист похудел до 54 кг, у него даже подозревали рак, но немецкие специалисты заявили, что проблема в зобе. Мейрамбек поделился, что болел с детства, и до конца еще не выздоровел, а в ближайшее время ему предстоит новое обследование.