Египет построит два лагеря для беженцев в Газе

Египет в ближайшее время построит два специальных лагеря для перемещенных лиц в секторе Газа, один в южной части, другой в центральном регионе. Об этом сообщил ТАСС, передает BaigeNews.kz.

По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", египетские власти уже приступили к возведению лагеря для беженцев близ города Хан-Юнис в южной части Газы. Еще один палаточный лагерь будет построен севернее Дер-эль-Балаха.

В лагере близ Хан-Юниса смогут разместиться до четырех тысяч переселенцев, он будет полностью готов в течение ближайшей недели. Указывается, что оба лагеря будут обеспечены электричеством, системой канализации, другими объектами инфраструктуры, необходимыми для жизни.

Кроме того, как отмечает телеканал, в городе Рафах, расположенном в непосредственной близости от границы с Египтом, египетские власти построят полевой госпиталь и два логистических центра для распределения гуманитарной помощи, поступающей жителям палестинского сектора.

В начале января Египет приступил к созданию в Газе первого палаточного лагеря для перемещенных лиц, который также располагается близ Хан-Юниса. Как тогда сообщал представитель Египетского общества Красного Полумесяца Мухаммед Хасан, лагерь рассчитан на прием около семи тысяч человек.

Согласно оценкам нескольких агентств ООН, почти треть жителей северных районов Газы, находящихся в изоляции, испытывают "катастрофическую" нехватку продовольствия. Люди вынуждены питаться кормом для животных и рисковать здоровьем из-за отсутствия питьевой воды.