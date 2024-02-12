Гуманитарный кризис в Газе: жители питаются кормом для животных и рисом

Жители находящейся в изоляции северной части сектора Газы рассказали, что дети по несколько дней остаются без еды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

Би-би-си поговорила с тремя людьми, живущими в Газе и Бейт-Лахии, а также просмотрела кадры и интервью, снятые местными журналистами в Джабалии.

Работник службы медицинской помощи в Бейт-Лахии Махмуд Шалаби сказал, что люди перемалывают кормовое зерно в муку, но даже оно теперь на исходе.

"Люди не могут найти его на рынке", — сказал он. — Сейчас оно недоступно на севере сектора и в городе Газа".

По его словам, запасы консервов также заканчиваются. "То, что у нас было, осталось после шести-семи дней перемирия [в ноябре], и вся помощь, которую разрешили ввозить на север Газы, к настоящему времени уже израсходована. Сейчас люди едят рис, и только рис", — сказал он.

На прошлой неделе Всемирная продовольственная программа сообщила Би-би-си, что израильские военные остановили четыре из пяти последних конвоев с гуманитарной помощью на север. Это означает, что перерыв между поставками в город Газа достиг двух недель.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что число миссий по оказанию помощи, которым было отказано в доступе в северную часть Газы, резко возросло: в январе туда не пропустили 56% грузов, по сравнению с 14% в период с октября по декабрь.

В сообщении также говорится, что израильские военные "иногда требовали обоснования" количества топлива, предназначенного для медицинских учреждений, и "вводили ограничения на объем помощи, например, на количество продовольствия".



Согласно оценкам нескольких агентств ООН, почти треть жителей северных районов Газы сейчас испытывают "катастрофическую" нехватку продовольствия. При этом получить свежие данные затруднительно из-за ограничений на доступ в этот район.

На севере Газы также не хватает источников воды.

"Многие из нас сейчас пьют непитьевую воду. Там нет труб, и нам приходится копать землю в поисках воды", — объясняет Махмуд Салах из Бейт-Лахии.



На видео, снятом в районе Джабалии к северу от города Газа, видно, как жители сидят среди обломков разбомбленных улиц и копают землю, чтобы добраться до водопроводных труб.

"Мы здесь получаем воду раз в 15 дней, — говорит Юсуф аль-Айоти. — Вода грязная. У наших детей воспаления, а зубы стираются от грязной воды. В ней песок, и она очень соленая".

После четырёх месяцев войны временные решения проблемы со снабжением уже не работают. И способов пополнить запасы в Газе не так много. Анклав зависел от продовольственной помощи и до войны, теперь же большая часть сельскохозяйственного производства в Газе разрушена или заброшена.