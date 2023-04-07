Егеря и госинспектора чуть не утопили браконьеры на Или

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Браконьеры попытались затопить катер, на котором дежурили госинспектор Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и егерь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкологии.

Инцидент произошёл 4 апреля на реке Или.

"Госинспектор Нижне-Илийской рыбной инспекции совместно с егерем ТОО "Майтан" при проведении рейдовых мероприятий на реке Или выявили факт незаконного лова рыбы с применением электротока. Браконьерство осуществляли шесть нарушителей на трёх моторных лодках. При попытке задержания они оказали сопротивление с попыткой затопления водного транспорта егерской службы пользователя водоема и скрылись с места происшествия", - сообщили в ведомстве.

В действиях усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьёй 380-1 УК РК, то есть посягательство на жизнь государственного инспектора и егеря при выполнении ими служебных обязанностей.

Умышленные действия в отношении государственного инспектора по охране животного мира и егеря наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

За незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных с причинением значительного ущерба установлена уголовная ответственность статьей 335 УК РК в виде лишения свободы на срок до трёх лет.