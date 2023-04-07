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Егеря и госинспектора чуть не утопили браконьеры на Или
Браконьеры попытались затопить катер, на котором дежурили госинспектор Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и егерь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкологии.
Инцидент произошёл 4 апреля на реке Или.
"Госинспектор Нижне-Илийской рыбной инспекции совместно с егерем ТОО "Майтан" при проведении рейдовых мероприятий на реке Или выявили факт незаконного лова рыбы с применением электротока. Браконьерство осуществляли шесть нарушителей на трёх моторных лодках. При попытке задержания они оказали сопротивление с попыткой затопления водного транспорта егерской службы пользователя водоема и скрылись с места происшествия", - сообщили в ведомстве.
В действиях усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьёй 380-1 УК РК, то есть посягательство на жизнь государственного инспектора и егеря при выполнении ими служебных обязанностей.
Умышленные действия в отношении государственного инспектора по охране животного мира и егеря наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
За незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных с причинением значительного ущерба установлена уголовная ответственность статьей 335 УК РК в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
"В отдел полиции Балхашского района Алматинской области 6 апреля подано заявление для принятия процессуального решения по фактам оказания сопротивления при задержании, нападения на должностных лиц при исполнении служебных обязанностей и незаконного рыболовства. Вопрос взят на контроль Комитета рыбного хозяйства МЭПР РК", - отметили в Минэкологии.
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