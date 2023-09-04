Эффективность использования средств потребителей коммунальщиками проверило МНЭ

В течение августа Министерство национальной экономики РК проверило работу 100 коммунальных предприятий по всей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Министерства национальной экономики Республики Казахстан, комитеты по регулированию естественных монополий проверили своевременное исполнение субъектами своих обязательств и эффективное использование средств потребителей в рамках утвержденной инвестиционной программы. Проверки прошли в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции".

В период с 28 по 31 августа было проверено 12 субъектов естественных монополий в девяти регионах страны:

ТОО "Алматинские тепловые сети" в Алматы;

АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания" и ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" в Акмолинской области;

ГКП "Куатжылуорталык-З" в Шымкенте;

ТОО "Энергосистема" в Актюбинской области;

КГП "Талдыкоргантеплосервис" в области Жетису;

ТОО "Павлодарские тепловые сети" и АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" в Павлодарской области;

ТОО "Востокэнерго" в ВКО;

ГКП "Теплокоммунэнерго" и ТОО "Энерго-Инвест" в области Абай;

ГКП "Кентау Сервис" в Туркестанской области.

Специалисты продолжат мониторинг регионах страны в сентябре-октябре 2023 года.

Напомним, программа "Тариф в обмен на инвестиции" должна поспособствовать достижению снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году путем трансформации подходов в тарифообразовании с увеличением ежегодных инвестиций в три раза.