Эдуард Полетаев: 2022 год был переломным для Казахстана

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Известный казахстанский журналист и политолог Эдуард Полетаев на своей странице в Facebook высказал свое мнение об итогах 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

"2022 год стал для многих государств в мире "идеальным штормом". Решались проблемы восстановительного роста после пандемии COVID-19, энергетического кризиса на фоне попыток перехода к безуглеродному производству. Крупное геополитическое противостояние, связанное с ситуацией в Украине, привело, помимо прочего, к угрозе голода в ряде развивающихся стран. На замедление общемирового экономического роста также влияла так называемая политика нулевой терпимости к коронавирусу в Китае, где максимально жёсткие карантины стали постоянным явлением и в немалой степени помогли разогнать инфляцию", - написал Полетаев.

По его мнению, нынешний год для нашей страны был довольно непростым и в значительной степени переломным. Он оказался насыщен внутриполитическими решениями. Политолог выделил самое яркое политическое явление уходящего года - это события трагического января. На фоне тихого информационного фона, обусловленного новогодним периодом каникул и отпусков эти события стали центральной темой новостных выпусков и вызвали озабоченность в других странах.

"Среди других важных событий следует также отметить проведение республиканского референдума по поправкам в Конституцию и выборы Президента РК. Приняв в них участие, большинство граждан поддержало курс на политическую модернизацию. По сути, в 2022 году страна вступила в новый этап своего развития. Одних только законов было принято 68. Город Нур-Султан – столица государства – была переименована обратно в Астану, 25 октября – День Республики – возвращен в число госпраздников, при этом из списка был исключен День Первого Президента – 1 декабря, который стал праздничным днем наравне с профессиональными праздниками. Конституционный совет преобразован в Конституционный суд, в Казахстане образованы три новые области. В реальном секторе экономики предпринимались усилия по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это важно с той точки зрения, что укрепление данного сектора, как правило, даёт позитивный мультипликативный эффект на все другие сферы жизнедеятельности общества, что в конечном счёте приводит к появлению новых рабочих мест и повышению благосостояния граждан", - добавил политолог.

Также он отметил, что по сообщению пресс-службы правительства РК, в качестве одного из ключевых проектов можно выделить завод по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тысяч тонн в год. Он сразу вошёл в ТОП-10 мировых производителей данной продукции.