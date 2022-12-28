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Лента новостей

inform.kz Сегодня, 17:13
59
Сегодня, 17:13
59
Фото: inform.kz

Эдуард Полетаев: 2022 год был переломным для Казахстана

Известный казахстанский журналист и политолог Эдуард Полетаев на своей странице в Facebook высказал свое мнение об итогах 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

"2022 год стал для многих государств в мире "идеальным штормом". Решались проблемы восстановительного роста после пандемии COVID-19, энергетического кризиса на фоне попыток перехода к безуглеродному производству. Крупное геополитическое противостояние, связанное с ситуацией в Украине, привело, помимо прочего, к угрозе голода в ряде развивающихся стран. На замедление общемирового экономического роста также влияла так называемая политика нулевой терпимости к коронавирусу в Китае, где максимально жёсткие карантины стали постоянным явлением и в немалой степени помогли разогнать инфляцию", - написал Полетаев.

По его мнению, нынешний год для нашей страны был довольно непростым и в значительной степени переломным. Он оказался насыщен внутриполитическими решениями. Политолог выделил самое яркое политическое явление уходящего года - это события трагического января. На фоне тихого информационного фона, обусловленного новогодним периодом каникул и отпусков эти события стали центральной темой новостных выпусков и вызвали озабоченность в других странах.

"Среди других важных событий следует также отметить проведение республиканского референдума по поправкам в Конституцию и выборы Президента РК. Приняв в них участие, большинство граждан поддержало курс на политическую модернизацию. По сути, в 2022 году страна вступила в новый этап своего развития.

Одних только законов было принято 68. Город Нур-Султан – столица государства – была переименована обратно в Астану, 25 октября – День Республики – возвращен в число госпраздников, при этом из списка был исключен День Первого Президента – 1 декабря, который стал праздничным днем наравне с профессиональными праздниками. Конституционный совет преобразован в Конституционный суд, в Казахстане образованы три новые области. В реальном секторе экономики предпринимались усилия по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это важно с той точки зрения, что укрепление данного сектора, как правило, даёт позитивный мультипликативный эффект на все другие сферы жизнедеятельности общества, что в конечном счёте приводит к появлению новых рабочих мест и повышению благосостояния граждан", - добавил политолог.

Также он отметил, что по сообщению пресс-службы правительства РК, в качестве одного из ключевых проектов можно выделить завод по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тысяч тонн в год. Он сразу вошёл в ТОП-10 мировых производителей данной продукции.

"В индустриальной зоне Сарани начал работу завод по выпуску шинной продукции мощностью 3,5 миллионп шин ежегодно. Также проводилась интенсивная деятельность по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан. По 62 из них удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идет активный переговорный процесс.

В отрасли сельского хозяйства получен один из самых высоких урожаев зерновых за последние 10 лет. Намолочено 22,8 миллиона тонн зерна в бункерном весе, что на 26% больше, чем в прошлом году. В нефтегазовой отрасли стартовало большое дело - на Кашагане начато строительство завода по переработке газа мощностью 1,1 миллиарда кубометров.

Конечно же, нельзя не приветствовать того, что власти обратили внимание на кричащие проблемы социальной сферы. Например, в этом году по поручению Президента принят Национальный проект "Комфортная школа". В рамках него до 2025 года планируется построить более 400 школ абсолютно нового формата на 842 тысяч мест. По поручению Главы государства в текущем году также был утвержден новый Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого до 2026 года планируется построить, реконструировать и дооснастить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизировать 12 действующих и открыть 20 новых многопрофильных районных больниц. Что касается повышения доходов граждан, то в уходящем году, по официальным данным, была увеличена заработная плата более 3 миллионам человек, в том числе у врачей на 30%, учителей – на 25%, других работников бюджетной сферы – на 20%, производственного персонала – на 10–50%.

То есть, в целом вроде реформы идут результативно, встроена логическая, закономерная и понятная цепь изменений во внутренней политике. Но итоги года следует оценивать также и с долгосрочных позиций, в контексте всего реформенного движения страны и её перспектив. Должны ощущаться не только многочисленные заклинания с высоких трибун, но и глубокое понимание и тем более действия по преодолению сложных ситуаций. Строительство современного Нового Казахстана требует огромной кропотливой работы", - резюмировал Эдуард Полетаев.

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#Эдуард Полетаев #2022 #Казахстан #итоги года
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:13
59
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