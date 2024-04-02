Единые универсальные силы по устранению ЧС планируют создать в Казахстане

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков сообщил, что в структуре МЧС Казахстана хотят создать единые универсальные силы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В МЧС рассматривается вопрос об объединении наших сил и средств в единые универсальные силы. У нас есть оперативно-спасательный отряд, служба пожаротушения, центр медицины катастроф, психологи, медики. Теперь мы хотим, чтобы все эти подразделения были в едином кулаке и каждом регионе, каждом районе в ближайшем будущем. Этим сейчас министр лично занимается. Я думаю, что в скором будущем мы придём к объединённым силам", - сказал министр.