Единые универсальные силы по устранению ЧС планируют создать в Казахстане
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Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков сообщил, что в структуре МЧС Казахстана хотят создать единые универсальные силы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В МЧС рассматривается вопрос об объединении наших сил и средств в единые универсальные силы. У нас есть оперативно-спасательный отряд, служба пожаротушения, центр медицины катастроф, психологи, медики. Теперь мы хотим, чтобы все эти подразделения были в едином кулаке и каждом регионе, каждом районе в ближайшем будущем. Этим сейчас министр лично занимается. Я думаю, что в скором будущем мы придём к объединённым силам", - сказал министр.
Напомним, ранее вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков пояснил, почему в МЧС вовремя не среагировали на паводки в пяти областях.
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