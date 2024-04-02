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Единые универсальные силы по устранению ЧС планируют создать в Казахстане

Сегодня, 15:32
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: primeminister.kz

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков сообщил, что в структуре МЧС Казахстана хотят создать единые универсальные силы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В МЧС рассматривается вопрос об объединении наших сил и средств в единые универсальные силы. У нас есть оперативно-спасательный отряд, служба пожаротушения, центр медицины катастроф, психологи, медики. Теперь мы хотим, чтобы все эти подразделения были в едином кулаке и каждом регионе, каждом районе в ближайшем будущем. Этим сейчас министр лично занимается. Я думаю, что в скором будущем мы придём к объединённым силам", - сказал министр.

Напомним, ранее вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков пояснил, почему в МЧС вовремя не среагировали на паводки в пяти областях.

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