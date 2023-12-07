Единственный в Астане вытрезвитель мешает спокойно жить горожанам

Жители столичных многоэтажек, находящихся в непосредственной близости от медицинского вытрезвителя, жалуются на дискомфорт от соседства с учреждением, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Единственный в Астане вытрезвитель, куда со всего города доставляют людей в состоянии алкогольного опьянения, находится на территории Городского центра психического здоровья по ул. Жансугурулы, дом 12.

Как известно, значительная часть граждан, которые оказываются в вытрезвителе, это - лица без определенного места жительства. Покинув временное пристанище, они в поисках теплого укрытия направляются в подъезды близлежащих многоэтажек.

"Наш дом находится близко к вытрезвителю. Я 10 лет живу здесь и все эти годы нас беспокоит эта проблема. Особенно она становится актуальной в зимнее время. Бомжи в день несколько раз заходят в наши подъезды. Их присутствие здесь небезопасно для жильцов, они неприятно пахнут, оставляют мусор. Конечно, мы за то, чтобы вытрезвитель перенесли в другую часть города, подальше от жилых домов, - говорит Сергей, житель дома №3 по пр. Кудайбердулы.

Из-за такого соедства жители близлежащих домов боятся за своих детей.

"Бездомные ходят возле наших домов толпами. Очень страшно отпускать детей на улицу", - жалуется женщина по имени Динара, проживающая по адресу: пр. Кудайбердыулы, 5.

Но оказалось, что наличие в этом районе вытрезвителя причиняет неудобства не только жильцам домов, граничащим с учреждением, но и жителям многоэтажек на отдалении.

"Наш дом по адресу: проспект Кудайбердыулы, 4 находится на расстоянии почти километр от вытрезвителя, это 10 минут пешком. При этом люди без определенного места жительства добираются и до нашего дома. Кто-то из сердобольных соседей пускает их в подъезды. В результате бездомные ночуют здесь. Было и такое, что справляли большую нужду в лифте и на лестничных пролетах. Зрелище ужасное. Убирать за ними вынуждены уборщицы, в конце концов страдает техперсонал. Конечно, нас не устраивает такое соседство", - рассказала астанчанка Майя Ескендирова.

В местной полицейской службе района "Алматы" знают о проблемах жителей. В качестве решения здесь предлагают открыть вытрезвители в каждом районе города. По мнению полицейских, это позволит снизить концентрацию бездомных, покинувших стены единственного вытрезвителя, в большом количестве в одном месте.

"Мы дали предложение, чтобы в каждом районе открыли свой центр освидетельствования, тогда снизится вал доставляемости на эту территорию. Потому что лица без определенного места жительства, которых привезли со всех уголков столицы, после того, как покидают стены учреждения, остаются здесь. В день участковым инспекторам полиции поступают одна-две жалобы по этому вопросу, - говорит заместитель начальника отдела местной полицейской службы Управления полиции района "Алматы" Департамента полиции г.Астаны Еркин Жанабил.

Учреждение, которое в народе именуют вытрезвителем, официально называется отделением временной адаптации и детоксикации (ОВАиД). Оно входит в состав Городского центра психического здоровья.

В столичном Управлении общественного здравоохранения в ответ на запрос редакции сообщили, что ранее рассматривался вопрос открытия новых отделений временной адаптации и детоксикации. Однако, по информации ведомства, с учетом имеющейся нагрузки действующего вытрезвителя открытие дополнительных отделений является нецелесообразным.

Мощность вытрезвителя - 20 койко-мест.

Согласно законодательству в вытрезвитель помещают только людей в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести. Степень опьянения доставленных сотрудники учреждения определяют с помощью алкотестера.

Людей с легкой степенью опьянения отпускают. Для лиц с тяжелой степенью вызывают бригаду "скорой помощи", которая увозит их или в токсикологическое отделение многопрофильной больницы, или в наркологическую клинику.

"Есть четкие противопоказания, из-за которых большинство доставленных людей не принимаем в отделение. В среднем в сутки к нам доставляют 50-80 человек, а показания к размещению имеют только 15-35 человек. Находятся пациенты здесь в среднем 9-24 часа, сутки - это максимальный допустимый период. Поэтому по факту мощностей достаточно, - сообщил заместитель директора по медицинской части Городского центра психического здоровья столицы Данияр Шалтаков.

С начала этого года в Астане в вытрезвитель доставили 25,5 тысяч человек, поместили в отделение из них 9 тысяч человек, остальные имели противопоказания.