Единая автоматизированная система школьных библиотек появится в Казахстане

"Цифровая библиотека" станет доступна в школах Казахстана в новом учебном году. Об этом сообщили на встрече министра просвещения со школьными библиотекарями в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

С прошлого года по поручению главы государства в стране реализуется проект "Детская библиотека". На 4,8 миллиона экземпляров книг пополнился фонд школьных библиотек, составив к концу года свыше 137 миллионов книг. Республиканской научно-педагогической библиотекой сформирован список художественной литературы из 1 770 произведений, рекомендованных к прочтению. На 200 тысяч увеличилось количество читающих школьников.

Останавливаясь на актуальных вопросах в библиотечной системе, министр просвещения отметил важную роль библиотекарей в воспитании и повышении культуры чтения у подрастающего поколения.

"Школьные библиотеки должны стать местом притяжения всех образовательных маршрутов. Сейчас проделывается колоссальная работа по модернизации читательских залов для пробуждения интереса к чтению книг и возрождения традиций семейного чтения. Открываются коворкинг-центры, проводятся творческие вечера. В начале этого года, встречаясь здесь, в Алматы, с творческой интеллигенцией, мы запустили проект по продвижению казахской литературы. Теперь отечественные произведения доступны на сайтах школ, а наши юные авторы могут зарегистрироваться и также публиковать свои художественные и научные труды", - отметил Гани Бейсембаев.

Отдельно на встрече обсудили вопросы присваивания статуса школьным библиотекарям, прохождения курсов повышения квалификации.

В завершение встречи глава ведомства наградил школьных библиотекарей за значительный труд в формирование читающей нации.