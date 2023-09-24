Дзюдоистка Абиба Абужакыпова пробилась в финал Азиады-2023

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова пробилась в финал Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета РК, Она будет биться за золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов.

В полуфинале спортсменка показалась сильнее соперницы из Южной Кореи Хьеккьон Ли. Оппонентка получила три предупреждения, что и вывело Абибу в финал.

В решающей схтваке она встретится с японкой Натсуми Тсунодой.

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