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Дзюдоистка Абиба Абужакыпова пробилась в финал Азиады-2023

Сегодня, 12:12
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 12:12
Сегодня, 12:12
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Фото: olympic.kz

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова пробилась в финал Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета РК, Она будет биться за золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов.

В полуфинале спортсменка показалась сильнее соперницы из Южной Кореи Хьеккьон Ли. Оппонентка получила три предупреждения, что и вывело Абибу в финал.

В решающей схтваке она встретится с японкой Натсуми Тсунодой.

Ранее Олимпийскую лицензию в современном пятиборье на Азиаде завоевала Елена Потапенко, занявшая пятое место.  Казахстанцы остановились в шаге от медалей Азиады по академической гребле 

 

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