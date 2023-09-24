Дзюдоистка Абиба Абужакыпова пробилась в финал Азиады-2023
Сегодня, 12:12
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Сегодня, 12:12Сегодня, 12:12
363Фото: olympic.kz
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова пробилась в финал Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета РК, Она будет биться за золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов.
В полуфинале спортсменка показалась сильнее соперницы из Южной Кореи Хьеккьон Ли. Оппонентка получила три предупреждения, что и вывело Абибу в финал.
В решающей схтваке она встретится с японкой Натсуми Тсунодой.
Ранее Олимпийскую лицензию в современном пятиборье на Азиаде завоевала Елена Потапенко, занявшая пятое место. Казахстанцы остановились в шаге от медалей Азиады по академической гребле
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