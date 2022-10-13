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  • Двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном динамично развиваются — Ван Цишань
Борт№1 Сегодня, 10:10
327
Фото: Борт№1

Двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном динамично развиваются — Ван Цишань

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1

Во время беседы президент отметил, что участие Китая на таком высоком уровне в работе Саммита СВМДА внесет весомый вклад в дело укрепления доверительного партнёрства во имя мира, стабильности и безопасности на нашем огромном континенте.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность китайской стороне за поддержку инициативы Казахстана по трансформации Совещания в полноценную международную организацию.

Участники встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в прошлом месяце государственного визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан.

В свою очередь, Ван Цишань передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия председателя КНР Си Цзиньпина и отметил, что двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном динамично развиваются в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах, промышленной кооперации и цифровизации.

Ван Цишань подчеркнул, что взаимоотношения между странами развиваются в духе вечной дружбы и взаимного доверия. По словам главы китайской делегации, договоренности, достигнутые в ходе визита Си Цзиньпина в Казахстан, успешно выполняются.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Видео: Борт №1
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#Токаев #международное сотрудничество #саммит
Журналист
Сегодня, 10:10
327
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