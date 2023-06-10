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Вчера, 23:17
282
282Фото: pixabay.com
Двухлетний ребёнок погиб, упав в открытый колодец в Костанайской области
В полиции проводят расследование по факту гибели ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.
По факту гибели двухлетнего ребенка, упавшего в канализационный колодец в городе Тобыл начато досудебное расследование по статье "Недобросовестное отношение к обязанностям".
В рамках расследования, назначены соответствующие экспертизы.
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