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  • Двухлетний ребёнок погиб, упав в открытый колодец в Костанайской области
pixabay.com Вчера, 23:17
282
Вчера, 23:17
282
Фото: pixabay.com

Двухлетний ребёнок погиб, упав в открытый колодец в Костанайской области

В полиции проводят расследование по факту гибели ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

По факту гибели двухлетнего ребенка, упавшего в канализационный колодец в городе Тобыл начато досудебное расследование по статье "Недобросовестное отношение к обязанностям".

В рамках расследования, назначены соответствующие экспертизы.

 
 
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Вчера, 23:17
282
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